Los nacimientos caen en picada: ¿cuáles son las causas del fenómeno?

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, casi la mitad de la población mundial vive en países de baja fecundidad. Es el caso de Corea del Sur, país con la fecundidad más baja, ya que hoy tiene un promedio de 0,7 hijos por mujer, y lo necesario para el nivel de reemplazo generacional es 2,1.

En cuanto a la Argentina, un informe de la Universidad Austral (UA) que cita el Reporte interactivo de Estadísticas del Ministerio de Salud, indica que "las actuales tasas de fecundidad, la menor cantidad de hijos en el hogar y la pérdida de vidas con el aborto alertan sobre los graves problemas de recambio poblacional a los que se enfrentará la Argentina en muy pocos años".

El reporte cuantifica la caída en 260.000 nacimientos menos al año en la última década. En 2005, a nivel país, eran unos 710.000 al año, subió a 750.000 en 2014 pero cayó en picada los años siguientes: en 2022 nacieron 490.000 niños.

Imagen: archivo web

También disminuyó la cantidad de familias numerosas y en apenas dos décadas bajó un tercio la cantidad de hijos por cada mujer: en 2001, había 1.533.421 mujeres con más de cinco hijos, mientras que en 2022, fueron apenas 608.617.

Por otra parte, se retrasó la edad de la maternidad, lo cual significa que hay menos embarazos. Hace una década, la mayoría de los nacimientos ocurrían de mujeres de entre 20 y 24 años, seguidas por aquellas que tenía entre 25 a 29 años, pero desde 2021 a hoy lo fueron de hijos de mujeres de entre 25 y 29 años, seguidas por otras en el rango de los 30 a los 34 años.

La tasa de fecundidad también tuvo una caída significativa. (Foto: web)

Los números hablan de una gran caída de la tasa de fecundidad que achica la base de la pirámide, y a la vez apunta a que la maternidad y el deseo de tener hijos llega a edades más avanzadas, y alcanza a menos cantidad de mujeres, por muchos factores.

A pesar de que la esperanza de vida y la vida productiva se extienden y transforman, así, el significado de ser adulto mayor, paradójicamente, en los próximos años la Argentina atravesará un bono demográfico y tendría la oportunidad de que sus números macro mejoren. Al disminuir la cantidad de niños que habrá en la población, bajará la tasa de dependencia: temporariamente habrá más personas en edad activa.

Si esta pirámide no llegara a invertirse podría volverse en contra: en unos años, esos niños de la generación que decrece serán adultos dependientes porque habrá menos personas activas que deberán sostener a los que se retiraron del mercado laboral y a los que todavía no ingresaron. Si no se consigue que los activos sean tres veces más productivos que hoy, la situación será complicada.

Mientras que en 2001 se estimaban 2,1 hijos por mujer, el último censo, realizado en 2022, determinó que esa variable se retrotrajera a 1,4 hijos, una tasa de natalidad crítica porque en un país sano poblacionalmente se deberían tener al menos dos hijos, que es la tasa de reemplazo.

Con estas cifras, Argentina está en el doble de Corea, aunque por debajo del nivel de reemplazo. Se distingue entre fecundidad baja y una fecundidad muy baja, que es el caso de Chile, que ya está en menos de 1,2 hijos por mujer.