"La importancia del maestro todavía no es valorada, pero tarde o temprano lo será"

Pocas personas pueden reflejar la lucha gremial de la forma en que lo hace el histórico Marcos Garcetti. Con 84 de edad, el referente de los maestros fue entrevistado por el periodista Daniel Gallardo para el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News) para homenajear, en su nombre, a quienes todos los días se paran ante el aula e intentan hacer de esta sociedad algo mejor.

Garcetti, maestro de primaria, comenzó su militancia sindical a fines de la década del 60. A mediados de los 80 ya estaba al frente de CTERA para hacer confluir, en un espacio común, el reclamo docente de las provincias. Allá por 1988 estuvo al frente del gremio nacional hasta 1989. Allí volvió al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE). Y a partir de ese año hizo su incursión en la política partidaria como senador del Frente de Integración Social para un Cambio en Libertad (FISCAL). Ya en los últimos meses del gobierno provincial de Julio Cobos, ocupó un cargo en el Ministerio de Gobierno mendocino.

"Tuve un año y medio de cárcel, porque para mí, primero está la docencia y la educación" (Marcos Garcetti)

Pero cada 11 de septiembre lo encuentra con más bríos que nunca. "Estoy agradecido, es un día de gran significación para nosotros. A mi entender, la escuela argentina es la más importante de las instituciones públicas, porque sin ella no existen las demás. Es la que sienta las bases fundamentales en el recurso más delicado que tiene el país, que es el recurso humano. La función de los maestros no es, todavía, suficientemente valorada. Pero tarde o temprano lo será", comienza la charla.

Su pasión original no fue, precisamente, la docencia. "Quería ser médico, pero no me daban los medios para poder cursarla. No tenía recursos económicos y tuve que salir a trabajar. Luego pasaron los años, formé mi familia, y ya era tarde para retomar medicina. Cuando comencé a trabajar como maestro comprendí la trascendencia y la importancia de la docencia", explica el referente de los docentes.

"La demostración de disciplina que dieron los maestros hizo que ganara la batalla, y con esa batalla ganó la unidad gremial" (Marcos Garcetti)

"Cuando se tiene contacto con lo mejor de la especie, que es la niñez, nos enriquecemos, porque nos contagiamos de una fuerza que perdimos por la edad. Uno siente que va creciendo, y se va dando cuenta de que los valores verdaderos no son materiales. Lo importante es lo que tiene que ver con el espíritu y la emoción", comenta Garcetti.

"El 71", el libro que recoge toda una vida

Marcos Garcetti es el autor de un libro que, como toda publicación que relata un lapso de tiempo específico, sirve de consulta y de viaje en el tiempo para ubicarse en una época especial. La obra, cuyo título completo es "El 71, la gesta fundacional de las maestras mendocinas" contó con la aprobación y el auspicio del Senado de la provincia de Mendoza y, siguiendo las palabras de Garcetti, "es una síntesis de lo que se hizo para lograr la unidad gremial docente en una sola institución".

"Antes era Sindicato del Magisterio. A partir del 71 se convirtió en Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación" (Marcos Garcetti)

"Es una pelea que llevaba más de 52 años sin concretarse y sin resolverse. Felizmente pudimos hacerlo en el año 71, después de un largo conflicto que comenzó el primer día de clases, y terminó el 4 de julio. Es por esto que llamamos al 4 de julio como "Día del Trabajador de la Educación de SUTE". En esa fecha -recuerda Marcos Garcetti-, fundamos el SUTE, cuando la docencia mendocina, en un plenario inolvidable que colmó la vieja Asociación Mendocina de Box, se unió en una sola entidad. Antes era Sindicato del Magisterio, y a partir de ahí se convirtió en Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación".

Garcetti y su relación social

"He tenido conflicto con casi todos los partidos políticos y con la dictadura. Me costó un año y medio de cárcel, pero lo hice porque, para mí, priman los intereses de la docencia y la educación, antes que los intereses partidarios", rememora el docente.

"Mi momento más lindo de la docencia lo digo en mi libro, que es lo que llamé la 'Marcha mágica'. Una marcha que hicimos en el fin del conflicto 1971, donde los maestros de Mendoza, en absoluto silencio, decidimos marchar hacia Casa de Gobierno. La sola presencia de la formación casi gimnástica de 4 mil maestros en silencio decidió una pulseada interna que en ese momento teníamos con los ministros y con el gobernador en el Cuarto Piso de Casa de Gobierno. La demostración de disciplina y de unanimidad que dieron los maestros hizo que ganara la batalla y con esa batalla ganó la unidad gremial" recuerda el ex titular de CTERA.

Su libro "El 71, la gesta fundacional de las maestras mendocinas" contó con la aprobación y el auspicio del Senado de la provincia de Mendoza

Y al hablar de sus experiencias, Garcetti recuerda que "he tenido muchas, sobre todo en la dirección de la escuela, he sido director de muchas escuelas y tengo incontables experiencias, sobre todo en escuelas de barrios más carenciados. El cariño de los alumnos, la despedida diaria de todos los grados que me tocaba despedir, el beso, la palmada y todo lo demás fueron sembrando en mi corazón una gratitud que nunca van a terminar", culmina, emocionado.



Producción periodística: Daniel Gallardo.