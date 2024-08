Los límites del toliamor: por qué es una práctica que puede resultar dañina

En los últimos tiempos, el término "toliamor" comenzó a circular en discusiones sobre relaciones no tradicionales. Mauricio Strugo, psicólogo y sexólogo, ofreció en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), una perspectiva crítica sobre esta tendencia emergente. Según Strugo, el "toliamor" es un concepto acuñado por un columnista estadounidense, que se refiere a una forma de relación que permite vínculos externos a una pareja principal bajo un supuesto acuerdo de tolerancia.

Strugo aclaró que el "toliamor" se diferencia del poliamor, una forma de relación consensuada en la que todos los involucrados están al tanto y aceptan la existencia de múltiples parejas. En contraste, el "toliamor" se basa en la tolerancia de una relación externa en lugar de la aceptación y el consentimiento total. "Cuando aparece la palabra tolerancia, no me gusta porque no hay un acuerdo genuino, sino más bien una aceptación forzada", señala Strugo. Esta situación, según el especialista, a menudo surge cuando una pareja decide ignorar o minimizar el impacto de una infidelidad por razones prácticas o económicas.

El psicólogo destacó que la monogamia es una construcción cultural y no un instinto natural. "En el reino animal, la monogamia es rara; por ejemplo, los bonobos y algunas aves son excepciones notables", aclaró el experto. "En cambio, muchas especies, incluyendo los humanos, tienen relaciones que no se ajustan a la monogamia estricta. Sin embargo, esto no debe llevar a una falta de honestidad en las relaciones", evaluó.

"Es fundamental hablar con sinceridad sobre las intenciones y deseos para evitar someter al otro y mantener la integridad en el vínculo", afirmó Strugo.

Strugo también comparó el "toliamor" con la relación abierta y el poliamor. Mientras que en una relación abierta se establece un acuerdo claro sobre las relaciones externas, el poliamor implica una red de relaciones consensuadas donde todos los miembros están involucrados y respetan los acuerdos mutuos. El "toliamor", en cambio, carece de esta claridad y puede llevar a una relación desigual y conflictiva.

El terapeuta enfatizó la importancia de la responsabilidad afectiva, que implica reconocer y respetar los sentimientos y expectativas de la pareja. "Debemos ser sinceros y transparentes. En una relación saludable, es fundamental que ambas partes se comuniquen abiertamente sobre sus deseos y límites", concluye Strugo.

