Le depositaron US$ 50.000 por error y se compró dos casas y un auto

Una influencer estadounidense reveló en la red social TikTok que su cuenta bancaria recibió accidentalmente un depósito de US$ 50.000, y después de investigar si podía enfrentar problemas legales por quedarse con el dinero, decidió utilizarlo para cambiar su estilo de vida.

La influencer conocida como Aprille (@epicaprille), quien tiene más de 60 mil seguidores, compartió cómo su banco le transfirió inesperadamente la fuerte suma, algo que la tomó por sorpresa, pero le ayudó a cambiar su estilo de vida.

Aprille, quien también es coach de estilo de vida y negocios, dijo que esto sucedió cuando tenía 20 años y que la cooperativa de crédito a la que pertenecía le depositó accidentalmente el dinero, y tras una serie de trámites decidió conservarlo.

"Quiero aclarar que no fui a la cárcel y no hice nada ilegal", afirmó el joven al comienzo de su video, titulado ¿Qué harías si tu banco te depositara accidentalmente US$ 50.000?. Luego, detalló que recibió un correo electrónico un día informándole sobre el depósito y contactó a sus amigos y familiares para averiguar si alguno de ellos había realizado la transferencia por error, ya que ella no esperaba recibir dicha suma de dinero.

La joven obtuvo todas respuestas negativas por parte de sus familiares, nadie había hecho el envío. Fue en ahí que decidió contactar al banco e informarles la situación, pero estos se negaron a aceptar que habían cometido un error y afirmaron que la transacción era legítima.

Tras la negativa del banco, la influencer comenzó a asesorarse con un abogado, preocupada por posibles problemas legales. El letrado le recomendó que volviera a denunciar el caso, documentara todo y no tocara el dinero durante 30 días. Al mismo tiempo, le aconsejó que publicara en los diarios, tipo edicto judicial, el hecho para ver si así podía dar con el dueño del dinero.

No obstante, nadie se presentó a reclamar los US$ 50.000, lo que llevó al abogado de la mujer estadounidense a confirmar que ella tenía derecho a quedarse con la plata.

Así, en otro video, Aprille contó que utilizó el dinero para comprarse dos casas. Además, también obtuvo un auto y se dio otros gustos con el dinero, el cual tardó un año y medio para gastarlo en su totalidad.

Aunque luego el banco la llamó para que devuelva el dinero, la influencer se negó y afirmó que había informado el error a tiempo, pero desde la institución no siguieron sus políticas, ya que no iniciaron la investigación. "Fue solo un error de aficionado en el banco, como si quienquiera que estuviera a cargo de eso, no lo hubiese hecho bien. No infringí la ley y sí, tuve suerte", expresó la mujer.