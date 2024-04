La ciencia y la psicología arrojan luz sobre cuál es el hermano más inteligente

La pregunta de quién es el hermano más inteligente según el orden de nacimiento ha sido motivo de debate en muchas familias. Las disputas entre hermanos son comunes, y la curiosidad sobre las características asociadas a cada posición en la familia, incluida la inteligencia, es natural.

Los estudios científicos han arrojado luz sobre esta cuestión, encontrando que los hermanos mayores tienden a mostrar mayor inteligencia. Investigaciones realizadas por universidades prestigiosas como la de Edimburgo y Sydney respaldan esta idea, demostrando que los primogénitos obtienen puntajes más altos en pruebas de capacidad intelectual.

Desde hace décadas, la teoría de Alfred Adler, un médico y psicólogo austríaco, ha sugerido que el orden de nacimiento influye en la personalidad de los individuos. Adler argumentaba que los padres tratan a sus hijos de manera diferente según su posición en la familia, lo que puede afectar su desarrollo y por supuesto en su inteligencia.

Fuente: Pexels / Vika Glitter

Según esta teoría, los primogénitos suelen ser más inteligentes, responsables y extrovertidos, pero también pueden ser percibidos como mandones o controladores. El hermano del medio, por su parte, suele ser más conciliador y colaborador, desarrollando habilidades negociadoras para adaptarse al entorno familiar. Mientras tanto, el menor puede ser visto como más mimado, egocéntrico y encantador, buscando destacarse entre sus hermanos.

Fuente: Pexels / Janko Ferlic

Aunque los estudios respaldan la idea de que los hermanos mayores tienen un coeficiente intelectual ligeramente más alto, algunos psicólogos advierten que esta diferencia no es determinante en la vida real. Investigaciones realizadas por la Universidad de Illinois han analizado grandes muestras de población y encontraron que las discrepancias en el coeficiente intelectual no son significativas en términos prácticos. Es decir no siempre en hermano mayor sería el más inteligente.

La influencia de los padres y el entorno familiar también juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia y la personalidad de los hijos. Los estímulos recibidos durante la infancia, así como las expectativas y responsabilidades asociadas con el rol de hermano mayor, pueden influir en el rendimiento intelectual.