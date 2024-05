La responsabilidad de Trenes Argentinos en el accidente

Nicolás Schick, abogado civil y laboral, dialogó con el programa Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano News 91.7) e indicó:

“El responsable directo es Trenes Argentinos Operaciones, que es quien explota el ramal San Martin desde el 2015 ininterrumpidamente y en lo que refiere a la cuestión civil son los que van a tener que responder frente a los pasajeros, a eso se le llama en derecho la figura del "mediato predecible".

" Después está la causa penal que ahí podría existir una responsabilidad penal de los conductores, de quien tradujo en una conducta omisiva, fue el responsable que suceda este daño, pero Trenes Argentinos es quien tiene la obligación de transportar a un pasajero sano"

"El pasajero paga su ticket, sube sano tiene que llegar sano al destino, si llega a suceder algún hecho durante el transcurso del trayecto que afecte su integridad psicofísica, quien debe responder es el titular de la concesión, por otro lado acá tampoco está en duda que no existió la intervención de un tercero ajeno por el cual no deban responder".

"Hay una situación objetiva que es un choque por una negligencia, independientemente que se hable, porque por el momento son hipótesis, se están produciendo las pruebas principales, las pericias y tomando testimonios sobre cómo fue el hecho, pero suponiendo que los cables que eran utilizados para la señalización hubiesen sido alterados, robados y demás también es responsabilidad de la empresa porque ellos tienen el deber de custodia, de cuidado y conservación".

"Precisamente tratándose de una relación de consumo en donde el contrato que une al pasajero con la empresa es el pago que hace y se lo habilita a circular, también existe una responsabilidad encuadrada en la relación de consumo", expresó Schick.

El accidente:

"Se produce en una hora pico en un lugar muy visible y de una magnitud impensada, pero la realidad es que el sistema ferroviario está destruido desde el 2003, no se invierte, no se conserva. Si uno compara, conociendo en detalle cómo funciona cada ramal, puedo asegurar que este no es el peor. Eso demuestra que la situación de los trenes en líneas generales son un desastre y lamentablemente no hay inversiones, justamente los trenes se venían manteniendo con subsidios del Estado, esos eran los que tomaban las compañías para poder sostenerse porque en realidad ni siquiera ellos utilizaban eso para invertir o mejorar o mantener la formación".

"Entonces al empezar a recortarse los subsidios directamente no hay solo una mejora en la calidad del transporte sino que se reduce la frecuencia y eso es una situación gravísima porque fíjense la cantidad de pasajeros, por ejemplo el ramal San Martín representa el 15% del total de los pasajeros transportados en todo el país a través de trenes, con lo cual otros ramales transportan más gente".

La situación:

"Es muy crítica y es increíble que en el 2024, con todos los avances tecnológicos que hay, se produzca un choque de esta magnitud, con un desprecio a la vida humana indiscutida, porque acá la empresa no tomó ninguna medida, no hizo nada sabiendo que esto podía suceder, porque hay videos en donde se observa a gente robando cables, la gente conocía esto, esta situación era previsible y determina que Trenes Argentinos Operadores va a tener que responder frente a todos los damnificados".

“Se llama Trenes Argentinos Operadores y es estatal, es del Estado. Desde el 2015 pasa a formar parte del Estado. Estas acciones estarían dirigidas contra el Estado, más allá que hoy vi que se va crear un plan de financiamiento a las víctimas, declara una situación de emergencia cuando ya la situación de emergencia fue declarada en el 2003".

"De esta manera hay ciertas publicaciones que hay en la comisión general de transporte en donde por ejemplo en el ramal San Martín entre el 2005 y el 2017 se produjeron casi 6 mil accidentes de todo tipo, desde fatales, lesiones, muerte, caída de tren en movimiento, choque con barreras que funcionaban mal, de todo tipo, y hay otros ramales como el de Belgrano Norte que es el peor que existe ya que tiene accidentes muchos más graves que estos, la diferencia es que solo son individuales, pero hay gente que muere triturada al caerse del tren en movimiento, donde hay robos y la gente es expulsada porque tienen puertas que son manuales, entonces son expulsados abriendo la puerta y cuando se produce un hecho de robo o pelea se caen y fallece en el acto. Hay un partido de fútbol y está todo saturado, las formaciones están saturadas y se viaja en el techo".

El tren:

“El tren es clave para todo el país, no hay dudas pero por dar un ejemplo en el caso del ramal San Martín, habían 24 locomotoras que estaban funcionando de manera irregular ya que tenían vencido el exceso de kilometraje, habían superado los 900 mil kilómetros, no estaban en condiciones de circular y seguían circulando".

"En diciembre del 2023 como la empresa no tenía capacidad ni para mantener ni cambiar los motores, se hizo una licitación, una empresa China tomó la adjudicación de las locomotoras y se inició en principio los trabajos de remodelación, pero la realidad es que todas las formaciones no son nuevas, se reciclan, se usan repuesto de unas y de otras. Yo he presenciado, visitado talleres en su momento y veía que se trata de lugares que parecen fantasmas".

"Estaba todo oxidado, tirado, todo desparramos en lugares enormes al aire libre, no hay una política seria de mantenimiento y conservación y esto que sucedió fue una imprudencia, todavía no se saben las razones, pero podría haber sido fatal porque en ese horario 160 mil pasajeros circulan por vía", culminó diciendo el abogado civil y laboral.