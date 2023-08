La devaluación dispara el precio de los medicamentos y pone en jaque a las farmacias

Fuertes aumentos en medicamentos muestra la industria farmacéutica en todo el país, los valores crecieron estrepitosamente entre el 20% y el 30% por efecto directo de la crisis devaluatoria con la que se inició la semana. Para el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, esto profundiza la delicada situación económica y financiera que ya tenían estos establecimientos.

En declaraciones exclusivas a Ciudadano.News, el farmacéutico mostró preocupaciones del sector respondiendo sobre cómo afecta las cuentas, cobros y toda la cadena de los mismos.

Además, considero que esto podría profundizarse con efectos duros y no esperados: "Los farmacéuticos y las farmacias ya vienen golpeados y comprometidos financieramente. Una devaluación de esta magnitud y un aumento en el precio de medicamentos de esta magnitud, nos deja en peor situación".

El presidente del Colegio Farmacéutico también comentó: "Hoy hay una reunión muy importante con directivos de PAMI nivel nacional y después se verá qué consecuencias trae esta reunión y qué otras medidas va a tomar el Gobierno respecto a la industria farmacéutica. Nosotros no somos formadores de precios y somos las últimas víctimas también junto con la gente de este tipo de casos".

"Las droguerías van a ver afectadas sus cobranzas porque la cadena de cobro no alcanza, porque las obras sociales están pagando a 30 o 60 días y con un valor retrasado del medicamento. Si esto se profundiza, no va a ser viable la atención, la dispensa normal de la seguridad social", finalizó Valestra.

A su turno, Jorge Jackubson, farmacéutico y expresidente del Colegio Farmacéutico, habló en el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News): “Las farmacias ha recibido un golpe muy grande porque el resto de la actividad económica se retrae y decide no vender o cerrar, o ponerle el precio que quieren al producto que venden. Nosotros no podemos hacerlo y menos aún porque en las farmacias el precio al público no lo ponemos nosotros, no somos formadores de precios, y segundo lugar porque 80% de lo que atendemos es de seguridad social, las obras sociales, y el 60% es de PAMI".

“Ayer (por el miércoles) hablé con el presidente del Colegio en Mendoza, en realidad el problema que hemos tenido nosotros es que hubo un aumento que no se trasladó para el listado de precios que nosotros tenemos en la computadora, por lo tanto, este 25% que incrementaron nos complica", manifestó Jackubson.

El farmacéutico también comentó: “En el caso de PAMI, que es el más delicado de todos, estoy cansado de escuchar que digan 'los pobres jubilados no tienen ni plata para comprarse los medicamentos', eso es una falacia. El margen del PAMI siempre fue muy bajo, pero es un sector muy delicado, por otro lado, podría asegurar que 80% de los jubilados se llevan el 90% de los medicamentos sin cargo. Nunca el PAMI ha estado tan bien como está ahora para el jubilado".

“Hay muy pocos medicamentos que sean únicos en el mercado, siempre hay medicamentos que los puedan sustituir. Hoy nosotros estamos reponiendo en las droguerías, pero tenemos un margen que se redujo brutalmente. Eso es lo que hay que acordar ahora. El tema de las faltas dependerá de muchas cosas, el tema del riesgo del jubilado va a depender de lo que pase en el futuro", finalizó Jackubson.