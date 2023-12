Jueves complicado: el SMN emitió una alerta por lluvias y granizo para 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir una alerta amarilla para un gran sector del territorio nacional. El fenómeno incluye lluvias fuertes con posible caída de granizo para este jueves, en lo que incluye a 11 de las 24 provincias argentinas.

La jornada del jueves estará complicada desde el centro del país hacia el norte, pero también en una gran parte de la provincia de Santa Cruz, en el sur de la Patagonia, donde se esperan vientos muy fuertes. Además de este distrito, el fenómeno afectará a La Rioja, San Luis, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

El comunicado del SMN indica que "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Recomendaciones por la alerta amarilla

El SMN propone una lista de acciones a tomar cuando se emiten alertas específicas. En el caso de este jueves, los consejos son:

-No sacar la basura. Sacar objetos que impidan que el agua escurra

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

-No permanecer en piletas, playas, ríos, o lagunas.

-Prestar atención a la caída de granizo

-Informarse por las autoridades

-Tener lista una mochila de emergencias, con documentos, teléfono, radio y linterna.