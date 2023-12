Atención: este miércoles hay alerta por tormenta y granizo en seis provincias

Como viene ocurriendo desde hace un tiempo, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional indican tormentas fuertes para este miércoles 27. Esta alerta incluye la posibilidad de granizo en gran parte del país, sobre todo en seis provincias argentinas.

El organismo indicó, a través de una alerta amarilla, la presencia de tormentas fuertes para el sur de la provincia de Buenos Aires, este de Río Negro, sur y oeste de La Pampa, sur y oeste de San Luis, este y centro de Mendoza, gran parte de Jujuy, y el noroeste de Salta.

El reporte del SMN indica que "el área se verá afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”.

En el caso de Salta, Mendoza, San Luis y Jujuy, las precipitaciones podrían alcanzar entre 30 y 45 mm. Para Buenos Aires y La Pampa se espera un poco menos, entre 20 y 50 mm. En el caso de Río Negro, el agua acumulada podría fluctuar entre los 10 y los 20 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN

Ante esta situación, las recomendaciones del Servicio Meteorológico son las siguientes:

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

-No permanecer cerca de playas, ríos, lagunas o piletas

-Estar atentos ante la caída de granizo

-Informarse por las autoridades. Tener lista una mochila de emergencia con linterna, documentos, teléfono y radio.