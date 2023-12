Alerta: granizo y tormentas severas para 4 provincias argentinas

Las condiciones meteorológicas siguen complicadas para gran parte del territorio nacional. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para cuatro provincias por tormentas fuertes y posible caída de granizo.

Además de la lluvia, el organismo emitió el aviso basándose en la presencia de vientos fuertes. Por esto, hay también recomendaciones para afrontar la situación.

Las provincias afectadas este martes por el fenómeno climático son Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta. "El área se verá afectada por tormentas localmente fuertes, acompañadas por ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas localizadas". Se prevé una caída de agua entre 20 y 40 mm, que podrían verse superadas de manera puntual.

Recomendaciones del SMN

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar actividades al aire libre.

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

-No permanecer en playas, ríos, piletas o lagunas

-Estar atentos ante la posible caída de granizo

-Informarse por las autoridades

-Tener lista una mochila con documentos, radio, teléfono y linterna