Las fintech celebran la apertura del sistema de las SUBE

El Gobierno anunció modificaciones en el sistema de pago de boletos de colectivo a partir de la tarjeta SUBE, postulando que también se acepten otros sistemas de pago electrónico, desde tarjetas de crédito y débito hasta billeteras virtuales y las nuevas tecnologías que han aparecido y se van popularizando, quitándole el monopolio a Nación Servicios, empresa del banco estatal. En principio se dijo que se promulgará un decreto para implementar los cambios.

Se propone que se pueda pagar el boleto directamente con una tarjeta de débito, crédito o prepaga (física o virtual), sin necesidad de contar con una SUBE y que además tenga que ser cargada previamente, y establecer que cada usuario decida que utilizar, con los primeros ensayos previstos para ejecutarse en el subterráneo de Buenos Aires y en los transportes públicos de Mendoza.

La noticia fue bien recibida por las empresas fintech, y el titular de la cámara que las nuclea, Mariano Biocca, sostuvo que la implementación será gradual, procurando dar un servicio mejor que el actual, evitando las largas colas de carga y sumando la posibilidad de pagar sin tener fondos previamente cargados. “Las autoridades regulatorias deben garantizar que se respete el paradigma de incorporar soluciones abiertas que permitan transaccionar a todas las tarjetas de débito, prepagas, crédito y otras soluciones provistas por las billeteras virtuales del mercado, fomentando una competencia sana entre todos los actores, que redundará en mayores beneficios para los pasajeros”, sostuvo la entidad.

Vale recordar que la implementación de un sistema de pagos más amplio ya había sido propuesta por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), mediante una nota técnica pidiendo por la apertura del sistema SUBE que dieron a conocer en 2023. “Las entidades competirán para ver quienes ofrecen mejor servicio y más beneficios a los usuarios de transporte público, para que lo elija. Sería un cambio muy importante respecto a la situación actual, donde los usuarios no pueden elegir, no tienen un sistema sencillo para cargar la tarjeta, y tampoco la pueden adquirir con facilidad”, expresó su titular, Javier Bolzico.

Para dar una idea del tamaño del negocio, y por ende su atractivo, se conoció el último informe de pagos minoristas del Banco Central , que da cuenta del mes de febrero, y señala que se realizaron 342,1 millones de viajes mediante la tarjeta SUBE por 22.400 millones de pesos. Esto es considerando solo las 60 ciudades que cuentan con el servicio, pero las cifras pueden crecer mucho de implementarse con mucho más alcance.

Entre los problemas a resolver, por ejemplo para los pagos QR, los más difundidos entre las fintech, está la necesaria conexión a internet, que las terminales de SUBE no tienen. También se debería resolver el tema de las tarifas sociales, los descuentos, la pertenencia a algún sector con tarifa diferencial, como jubilados o estudiantes, y son temas aún en estudio.