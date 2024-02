Incidentes en el Congreso con cuatro mujeres detenidas

Este miércoles, después de horas de protestas en rechazo de la Ley Ómnibus que se trata en la Cámara de Diputados, en las que no hubo mayores incidentes en la Plaza del Congreso, el avance de la Policía y la Gendarmería generó momentos de tensión con algunos manifestantes. Como resultado, cuatro mujeres quedaron detenidas en horas de la noche.

En momentos en que se debatía el proyecto puertas adentro del Congreso, un grupo había cortado dos carriles de la Avenida Rivadavia, por lo que la Gendarmería recibió la orden de avanzar sobre ellos para que volvieran a ubicarse en la vereda.

Pero los manifestantes no retrocedieron y los uniformados comenzaron a empujar con sus escudos para cumplir con el protocolo anti piquetes y garantizar la circulación por la calle.

Por su parte, la Prefectura avanzó con dos camiones hidrantes sobre Rivadavia luego de despejar la esquina con Entre Ríos, donde también se encontraba un grupo de personas que cortaban la circulación del tránsito.

La calle terminó completamente ocupada, sobre todo por cientos de efectivos que cumplían con el operativo. Terminado el enfrentamiento con el grupo, la Policía Federal detuvo a una persona.

La situación empezó a subir de temperatura y la Gendarmería reprimió en algunos puntos con gas pimienta apuntando a los manifestantes. A esto se sumó la Policía Federal, para mover a las personas que continuaban cortando la Avenida Rivadavia.

Antes de la intervención de las fuerzas, un grupo de personas cortaba uno de los carriles de Rivadavia y miembros de la Policía de la Ciudad controlaban el tránsito en el carril que había quedado libre.

Tras una hora de incidentes en la Plaza Congreso, la Prefectura se sumó al operativo de la Gendarmería y la Policía Federal para hacer retroceder a los grupos y lograr que se mantuvieran sobre la vereda.

A partir de este momento crecieron los incidentes y el enfrentamiento entre los uniformados y el grupo de manifestantes, y fue entonces cuando las fuerzas comenzaron a lanzar gas pimienta.

Cuatro detenidas

Luego de que Diputados levantara la sesión y pasase a cuarto intermedio, hasta este jueves a las 12, cuatro mujeres terminaron detenidas por la Policía Federal. Según declaró una de ellas, "Me senté en el piso a cantar el himno, por eso me agarran. ¿Esto es legal? Ni siquiera pertenezco a un partido político, vine por mi cuenta".

"No estaban haciendo nada" repetían las personas que estaban presenciando la situación, mientras trataban de evitar que se llevaran a las mujeres. Entre la gente que protestaba había un diputado de Unión por la Patria, que se ofreció a acompañar a las detenidas, pero los policías no le permitieron ingresar a la camioneta en la que, finalmente, fueron trasladadas las detenidas.

Más temprano, a Eduardo Bellinoni, referente del Polo Obrero, se lo vio tendido en el piso, según él víctima de una supuesta agresión. "Lo pasaron por arriba", aseguró una de las manifestantes, pero el propio dirigente aseguró después que estaba bien.

"La Prefectura reprimió y yo estaba en el piso, me golpearon, me arrastraron. Estábamos sentados en el piso con algunos compañeros, nos sentamos precisamente para mostrar que era pacífica la protesta. Sin embargo, no solo nos golpearon y nos arrastraron, sino que a mí me pegaron varias patadas en la espalda y me dejaron sin aire. No podía respirar, me dejaron sin aire por los golpes", se justificó una vez que pudo recuperarse.

