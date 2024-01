Ley Ómnibus: el Congreso está más caldeado que la calle

La esperada sesión para el tratamiento de la Ley Ómnibus viene desarrollándose con el calor y el fervor esperados, tratándose de un paquete que, pese a haber sido depurado por los centenares de los puntos que el Gobierno depuso en pos de la aprobación, aun contiene muchos focos de conflicto, y si bien estarían los consensos necesarios para su aprobación en general, no están cerrados todos para el tratamiento de cada punto en particular.

Después de la reunión de anoche entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los principales referentes de cada uno de los bloques, en Labor Parlamentaria, para definir la organización de la sesión, se conoció que habrá un cuarto intermedio a un horario razonable de la noche del miércoles, para darles algunas horas de descanso a los legisladores y que repongan energías.

El miembro informante del oficialismo, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa ómnibus del Gobierno, al que calificó como un “shock de libertad para los argentinos. Este paquete tuvo modificaciones y eso es volver a las bases de 1853 y a los principios de la libertad de los argentinos”. “Estamos convencidos que será aprobada”, concluyó el diputado de La Libertad Avanza.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz defendió la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo: “Si hay crisis, debe haber emergencia, y está definida la materia, las bases y los plazos”, opinó el santafesino, y finalmente, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (Avanza Libertad) celebró los cambios en el proyecto de Bases y sin vacilaciones sostuvo que “este es el nuevo inicio del país con incentivos reales para ser ciudadanos libres y tener prosperidad como sociedad”.

Afuera, militantes del MST y piqueteros del Polo Obrero, manifestaban en contra, pero sobre las veredas, mientras que un grupo de jubilados, desafiando los protocolos de Patricia Bullrich, lo hizo desde la calle.

Tensión y desalojo

Un momento tenso se produjo mientras hablaba Myriam Bregman, durante las mociones de privilegio. "habló de coimas, valijas y valijeros. No podemos comenzar esta sesión como si no pasara nada. A algunos les gusta hablar de lo institucional y gobernabilidad, pero sabe, señor presidente, que las consecuencias de esas coimas y esas valijas las paga el pueblo trabajador", señaló la legisladora, ante lo que un empresario seguidor de los libertarios que se encontraba en la tribuna la insultó y le hizo gestos amenazantes, según detallaron desde el entorno de la diputada.

El presidente del cuerpo, a partir de estos exabruptos, decidió la expulsión del hombre, que debió ser desalojado por las fuerzas de seguridad.

También con el correr de la sesión fue desestimado un proyecto de la bancada kirchnerista, que pretendía volver a comisiones el proyecto para voltear el tratamiento, y desde ese sector político se escucharon duros conceptos: "Las y los diputados que voten facultades delegadas le estarán dando un cheque en blanco a un admirador de VOX, Bolsonaro, Trump y de toda la ultraderecha del mundo. Poderes extraordinarios a Milei para hambrear al pueblo, entregar el país y reprimir las protestas sociales", señaló el sindicalista docente Hugo Yasky, por ejemplo.

Otro diputado y sindicalista, el bancario Sergio Palazzo, aseguró que la norma generará "un negocio para las corporaciones". "La situación es muy difícil, no es la mejor, tiene muchas dificultades, pero si es tan dramática por qué una de las emergencias que bajaron es la emergencia social. Otra que no pusieron es la de la emergencia alimentaria, sabiendo que muchos argentinos asalariados no llegan a cubrir sus necesidades, y no entiendo por qué no agregaron una emergencia de vivienda. En cada artículo hay un negocio y está llenos de corporaciones que se verán beneficiadas", remarcó.

Por el lado de los apoyos, se mostró exultante el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por el retiro de las modificaciones a la Ley de Pesca, y señaló: "Hicimos escuchar la voz de Chubut y logramos que el Gobierno nacional retire el capítulo de pesca de la Ley Ómnibus. Desde un primer momento planteamos nuestras diferencias con una reforma que ponía en peligro nuestra soberanía y nuestros recursos, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros y perjudicando el trabajo de miles de chubutenses",

Quedan aun más de 30 horas de debate por delante, mientras sube la temperatura en el recinto y también en las calles.