Identifican los lugares del cuerpo afectados por alergias a ciertos alimentos

Las alergias producidas por los alimentos, en ciertas personas, afectan básicamente a tres lugares del cuerpo de quienes reaccionan de forma exagerada a algún tipo de comida.

Cualquier alimento puede causar una reacción alérgica, pero un 90% de las alergias a los alimentos en los niños son causadas por solo seis alimentos o grupo de alimentos: leche, huevos, cacahuetes o maní, nueces de árbol, soja y trigo. En los adultos, un porcentaje similar de las alergias graves se debe apenas a cuatro alimentos: cacahuetes o maní, nueces de árbol, pescados y crustáceos. Las alergias a las frutas y a las verduras no son tan comunes y generalmente son menos severas.

Jorge Bacigalupi, especialista en alergia, señaló, en el noticiero de Ciudadano News, El Interactivo, que, "La alergia es una reacción anormal exagerada justamente a sustancias habitualmente normales para el resto de la población. Es decir, estas personas alérgicas responden mal y con síntomas a algunas sustancias, en este caso hablamos de alimentos, por lo tanto, van a presentar problemas sea en la piel o en el aparato respiratorio. Son los dos lugares en donde más impacta y el tercero es el aparato gastrointestinal".

Uno nace sin alergia y se puede hacer alérgico en la primera infancia.

"A nivel de los alimentos depende mucho la edad de los pacientes, es decir, en niños las alergias más comunes a nivel mundial en Argentina son a la leche de vaca, al trigo y al huevo. En menor medida en otros lugares es a la soja y más grandes, adultos, puede ser alergia a los frutos secos, maní y nuez y después a pescados y mariscos. Últimamente, se han agregado algunos problemas a las semillas, es decir, la gente incorpora más semillas a la dieta y, por tanto, el sésamo y alguna semilla de girasol, por ejemplo, también dan alergia", enumeró.

Según el profesional de la salud: "Primero las alergias se heredan, por lo tanto, en la medida que la gente tiene hijos y a su vez estos también van habiendo más alérgicos. Por otro lado, el estilo de vida tiene mucho que ver, en cuanto a las alergias alimentarias, es decir si uno es alérgico a lo que más consume, por lo tanto, muchas veces en mi consultorio viene con alguna reacción y les pregunto, en los últimos meses hizo cambios significativos en su dieta, incorporó más semillas, más frutos secos, más carbohidratos y demás y los pacientes me dicen muchas veces que sí, y este cambio que tal vez era beneficios para la salud cardiovascular y demás termina en algunos pocos pacientes provocando nuevas alergias.

Algunas alergias suelen desaparecer con los tratamientos correctos.

"La celiaquía, que también empieza en la infancia, pero a veces se detecta en los adultos es una enfermedad autoinmune que afecta una parte del intestino delgado, entonces hay una mala digestión del trigo, también hay una alergia al trigo, pero van por caminos separados y dan distintos signos y síntomas. La alergia en general suele dar eccema o dermatitis atópica puede haber ronchas, hinchazón, puede haber a nivel gastrointestinal puede haber dolores, diarreas, vómitos y a nivel respiratorio en forma de rinitis o asma, en cambio, la celiaquía lo ven más los gastroenterólogos y da también una cantidad de signos y síntomas, hay una sola que es parecida, que es la dermatitis herpetiforme, una especie de eccema, la piel se seca, salen una ampollas, pican, pero no es tan frecuente como la alergia al trigo que ahí da más problemas en la piel", indicó.

Por un lado, "uno nace sin alergia y se puede hacer alérgico en la primera infancia y, por otro lado, también se puede hacer alérgico a edad adulta. Los pacientes me dicen, toda la vida comí arroz con mariscos hasta que un día me dio una reacción. Una vez que le da la reacción justamente porque era habitual que comía mucho, de ahí en más se le va a seguir dando, pero también es cierto, en niños que uno puede superar la alergia, es decir, uno era alérgico a la leche, al huevo o al trigo y sea de forma natural evitándolo por mucho tiempo después lo puede tolerar. Eso en los adultos es más raro. Que un adulto deje espontáneamente por no consumir un alimento deja de ser alérgico es raro, si puede tener nuevas alergias, pero dejar de ser alérgico en adultos es más raro", consideró.

"El diagnóstico comienza con un interrogatorio, pero no alcanza con eso, hay que hacer estudios, pruebas cutáneas y pruebas de laboratorio por sangre. Uno vez que se confirme la alergia por uno de estos métodos uno puede tomar la decisión, según el paciente, cada caso es individual, y lo que haya tenido, dependiendo del paciente, qué alergias tienen, cuántos alimentos y demás y lo otro importante es que si uno tiene una reacción a un alimento que por meses son va a volver a consumir, más vale evitarlo. En cambio, si es un alimento básico en un niño como puede ser la leche, huevo, trigo, si es indispensable para la vida, uno puede intentar hacer un tratamiento personalizado intentando tratar que deje de ser alérgico", señaló.