“Hace años la UOM no realizaba un plan de lucha de esta magnitud”

La Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dispuso un paro activo por tiempo indeterminado en la empresa Acindar a partir del 11 de abril ante la falta de acuerdo salarial. La empresa siderúrgica, de las más importantes del país, tiene paralizadas sus cuatro plantas desde el 18 de marzo y hasta el 15 de abril por la caída en la actividad.

Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Acindar y referente de la UOM, afirmó en Sin Verso, programa de Ciudadano.News: “Si bien hoy arrancó una línea de producción, veníamos con la planta paralizada desde hace tres semanas. La empresa decidió pararla por la caída de la producción, el 70% de lo que fabricamos es para el mercado interno, para la obra pública, y el 30% para exportación. A partir de diciembre, empezamos a ver la caída de la producción, cada vez sacábamos menos hierros y después, con el anuncio de la paralización de la obra pública, nos pegó de lleno en la producción”.

En esa línea, Acosta afirmó: “Al mismo tiempo, la preocupación por la apertura de las importaciones también nos pega de lleno porque el principal competidor de acero en el mundo es China y el segundo Turquía, entonces, eso también implica que nos pega de lleno en la producción”.

-¿Ha ingresado hierro de China?

-Por ahora no, pero hoy se está planteado la apertura de importaciones, eso es claramente el ingreso de hierro de afuera. Vemos que hay caída de producción, es real, porque estamos produciendo la mitad de lo que producíamos el año pasado. ¿Esto implica que la empresa está en quiebra? No, porque el año pasado tuvo récord de producción.

-Con esta medida de fuerza, ¿cuál es el objetivo, qué se reclama?

-A la par de este problema que tenemos, estamos en paritarias desde noviembre del año pasado, estamos con el salario de noviembre del año pasado. La categoría más baja cobra 370 mil pesos, después vienen hacia arriba, más los adicionales que hacen la diferencia entre la rama 17, que es la siderometalúrgica, y la rama 21, que somos los siderúrgicos. Veníamos de las reuniones paritarias nacionales, donde participamos como UOM y la Cámara Argentina del Acero y el Gobierno, de parte de Techint, porque las paritarias veníamos discutiendo, por ejemplo, 15%, pero si la inflación daba el 20% a fin de mes se reajustaba ese 5%. Eso venía así hasta que en diciembre, el grupo Techint planteó que no están en condiciones de acompañar más a la inflación, por ende, empatía cero.

-En la Secretaría de Trabajo fue designado Julio Cordero, CEO de una de las empresas de Techint, por lo cual tendrán complicada la paritaria…

-Sí, porque están de los dos lados del mostrador. Hoy plantean que no puede haber aumentos por arriba del 15%, si con el grupo Techint, todos los que participan de la cámara, llegamos a un acuerdo del 20%, por ejemplo, luego vamos a tener que discutir con la Secretaría de Trabajo que nos homologuen eso y, oh, casualidad, que están de los dos lados del mostrador, con el mismo que discutimos una semana el aumento, tenemos que volver a discutir con el abogado de esa empresa para que nos homologue el aumento. Es una locura.

-¿Cuánto piden de aumento?

-No es ninguna locura. Sobre las ganancias del grupo ArcelorMittal, propietario de Acindar, el aumento que pedimos es de 0,01%, no estamos diciendo nada ilógico, incluso se está acompañando con esto del cierre de las plantas que la gente ha salido de vacaciones, distintas situaciones que no se puede comparar, nosotros no tenemos ganancia, la empresa tiene ganancia y está bien que la tenga, porque si no, no tenemos trabajo pero nosotros no tenemos ganancia, es remuneración por nuestro trabajo.

-¿Cuántos son los empleados de Acindar?

-En planta 1.200 trabajadores directos, ahora pasamos a 1.100 porque no se renovaron contratos de chicos que venían desde la pandemia, esos 100 contratos no se renovaron. Hay además unos 700 obreros de empresas contratistas. Después tenés todo lo indirecto que tiene que ver con la UOCRA, Camioneros y todo el mundillo que viene después de eso. La ciudad (Villa Constitución) casi completa, vive de esto, tenemos 50 talleres que viven de lo que se trabaja en pos de la producción de acero. Entendemos que Acindar tiene espaldas suficientes para bancarse un parate de un mes y discutir paritarias, no es un taller con 10 empleados.