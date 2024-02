Christoph Kramer, director ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison se sumó al Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y habló de un estudio sobre la Generación Z y su actitud hacia la monogamia. Esto nos dijo:

Sobre el desinterés por la monogamia

“Sí, es interesante, ¿no? Porque, bueno, nuestro servicio es, en principio, una página para gente casada, emparejada, buscando una aventura, más bien. Y entonces notamos que, en el 2022, por ejemplo, un 40% de los usuarios mostraron la franja de edad más importante, 40% de las nuevas inscripciones eran los jóvenes, que claro, nunca han estado casados. Y a partir de ahí decidimos hacer un poco de investigación. Y sí, muy interesante. Entonces, a nivel internacional, el 48%, es decir, básicamente la mitad, uno de cada dos, dice que se plantea tener una relación no monógama. Y, por lo tanto, a partir de ahí sí que investigamos un poco más a fondo. Y es cierto que son los jóvenes y sobre todo también muy las mujeres que están ya cansados de la monogamia y que quieren probar otras cosas o dicen, ya que ni siquiera es de probar, sino que viven ya a diario un estilo de vida no monogámico”.

¿Un cambio de valores?

“Creo que ya los estudios biológicos científicos lo dicen: los seres humanos no son monógamos. De hecho, de todos los mamíferos, solo un 3%, tres, que es realmente una minoría, ya casi olvidable, son monógamos. De hecho, desde luego, los seres humanos no forman parte de ellos. Entonces, lo de la monogamia sí que es un constructo social que puede funcionar para un margen de gente. Quizás la mayoría, pero igual ya ni siquiera la mayoría. Lo que está claro es que para un número creciente de personas no es que solamente no funciona, ya están cansados de esconderlo”, explicó Kramer.

“La generación Z es la primera generación de nativos digitales que ellos ya no lo quieren hacer de forma escondida, lo hacen de forma visible, abierta y orgullosa”.

A la Generación Z no le interesan los convencionalismos de la monogamia

“Hoy en día, si lo que te cuentan no corresponde o no te parece corresponder a lo que tú sientes, pues ya puedes ir a las redes sociales, a Internet, encontrar información para no sentirte solo y encontrar una comunidad con la que hablar. Entonces, eso creo que es la gran diferencia, lo hacen de forma que son más fluidos en sus conceptos para empezar y también que no lo quieren esconder y eso está con la generación Z”.

El rol de las mujeres

“Es muy interesante que también son las mujeres que están liderando este cambio, porque ahí también vimos que las mujeres, cuando lo tienen claro, son mucho menos monógamas que los hombres, que ahí también estamos rompiendo papeles de género”.

“Para este estudio lo que hemos hecho es mirar a la gente que hoy en día está en la edad de entre 18 a 29 años. Y jóvenes con muchísima incidencia en las redes sociales, ya que las redes sociales y la diversidad que uno tiene en las redes, contactos, gente, amigos, algunos plenamente digitales, eso de ya juntarse físicamente no es tanto lo que se estila, es todo virtual”, detalló el entrevistado.

“Entonces, sí que las cosas se están cambiando en muchos sentidos, también en cuanto a la orientación sexual, a la identidad de género, muchos otros temas, pero lo de la pareja todavía está muy volcado en eso de la monogamia y ahí es un poco como la última frontera que estamos empezando a romper y, al fin y al cabo, representar la diversidad que somos los seres humanos no tiene sentido que haya solamente un modelo de pareja, de relación que debe funcionar para todo el mundo, no tiene sentido”.

“Creo que también ha habido parejas no monógamas, ha habido parejas poliamorosas, ha habido intercambio de parejas desde hace siempre realmente, porque yo creo que no estamos realmente reinventando nada. Lo que sí que está cambiando es eso de que estos modelos de pareja o de estilo de vida se vivían más al escondite, más al oscuro. Ahora sí que están saliendo a la luz y eso me parece positivo para la sociedad, porque somos una sociedad diversa, somos seres humanos diversos y cuanto más diversidad y tolerancia, pues creo que la sociedad se beneficia de ello. Entonces, creo que eso es el cambio que se está haciendo de forma más visible, más abierta, más orgullosa. Y creo que eso es bueno para todo el mundo”, concluyó el entrevistado.

Producción Periodística: Alejandro Álvarez - Fernando García