INVOcell: España celebra el primer parto de Europa con dos madres

En un avance científico sin precedentes, España acoge el nacimiento del primer bebé de Europa gestado por dos mujeres. La noticia, que marcó un hito el pasado 30 de octubre, se materializó en el Hospital privado Juaneda Miramar Derek, ubicado en las paradisíacas Islas Baleares. Azahara y Estefanía, las orgullosas mamás, dieron la bienvenida a un niño de 3,3 kilos concebido mediante la innovadora técnica de reproducción llamada INVOcell.

Una técnica pionera: INVOcell

El INVOcell, dispositivo clave en este proceso, se erige como una pequeña incubadora que marca la diferencia. Colocado estratégicamente debajo del cuello uterino de una de las mujeres, facilita que el desarrollo inicial del embrión ocurra dentro del cuerpo en lugar de un laboratorio convencional. Tras este crucial período, el embrión se transfiere al útero de la otra mujer, consolidando así la participación activa de ambas en el embarazo.

Este gesto revolucionario posibilita que las dos madres compartan de manera íntima cada etapa del embarazo, marcando un precedente en la historia de la reproducción asistida. La gestación compartida, una realidad gracias a la técnica INVOcell, redefine el concepto tradicional de la maternidad.

El costo de la técnica en Europa

El Instituto Cefer destaca que la utilización del INVOcell implica una inversión de 5.600 euros. Este dispositivo, en el cual se introducen los óvulos y el semen, se coloca en la vagina de la mujer, sustituyendo así las incubadoras convencionales del laboratorio para permitir que las primeras etapas del desarrollo ocurran dentro del cuerpo de la paciente.

El proceso, llevado a cabo en marzo de 2023 por el equipo de Juaneda Fertility, posicionó a este centro como el primero en Europa en implementar con éxito la técnica de reproducción asistida. El director del laboratorio, Felipe Gallego, y los ginecólogos Gustavo Carti y Miriam Mateos lideraron el proceso que culminó con el nacimiento satisfactorio del bebé Derek. Dos mujeres, de 27 y 30 años, compartieron la experiencia única de ser gestantes.

El centro de fertilidad Tree of Life en Los Ángeles ofrece una perspectiva internacional sobre el proceso, estimando un costo de aproximadamente 6.000 dólares en Estados Unidos. Aunque el cambio de divisa sitúa este monto alrededor de los 5.600 euros, no especifica si esta cifra corresponde a un intento o abarca todo el proceso. Expertos señalan similitudes con la fecundación in vitro (FIV), sugiriendo que, en promedio, se necesitan tres intentos para alcanzar con éxito la gestación.