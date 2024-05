"En peligro estuvimos siempre, pero ahora hay más miedo", advierten tras el triple ‘lesbicidio’

La referente e integrante del movimiento lesbianxs autoconvocadxs, Eli Trimarchi, remarcó que los homosexuales estuvieron "siempre en peligro, pero ahora hay más miedo", luego del triple femicidio en un hotel familiar de Barracas, al que calificó como "una masacre".

Trimarchi sostuvo que las políticas de género del Estado no las amparan y "revalidan la violencia verbal y física", por lo que "es mayor el peligro" que tendrán en sus "propios hogares".

"Hay más miedo en este momento. En peligro estuvimos siempre y ahora estamos más desamparadas. El miedo y el dolor que nos genera esto nos permite encontrarnos más unidas que nunca y tenemos también cómo y con qué luchar. Nuestro colectivo sabe pelear por la libertad y ningún cerco mediático nos va a limitar. Vamos a seguir saliendo a la calle", indicó.

La también comediante de stand up arremetió contra el gobierno de Javier Milei al entender que "no hay políticas" que las ampare "ante la discriminación".

"Los discursos de odio disfrazados de opiniones instalan ideas violentas que se replican en las calles debido a que hay personas que piensan igual y que son violentas. Las chicas estaban durmiendo en su habitación y la asesinaron por ser lesbianas. Por eso decimos que es un lesbicidio, un crimen de odio", precisó.

Asimismo, Trimarchi indicó que este hombre "venía amenazando de muerte a estas chicas y los vecinos contaron que en ese hotel familiar vivía un varón gay que se tuvo que mudar por la violencia de este señor".

"Es un comportamiento abiertamente homofóbico y respaldado por no tener consecuencias de sus actos. Cumplió con lo que venía a hacer. De hecho, cando incendia la habitación y las chicas buscaban salir de ahí, este tipo las golpeaba y las empujaba para que no pudieran salir de la habitación", relató en relación con el incendio del pasado 6 de mayo en la habitación de un edificio situado en la calle Olavarría al 1600 de Barracas.

A raíz de las quemaduras murieron Andrea Amarante, de 42 años, Pamela Cobas, de 52, y Roxana Figueroa, de 52, mientras que Sofía Castro Riglos, de 49 años, permanece internada fuera de peligro en el Hospital Del Quemado.

El homicida Justo Fernando Barrientos permanece detenido a la espera de las pericias correspondientes y de ser indagado por la Justicia.

Trimarchi arremetió contra el Gobierno nacional al señalar que "La Libertad Avanza tiene un discurso misógino y homodiante que atenta contra los Derechos Humanos, que se encarga de limpiar proyectos, ministerios".

"No recuerdo una sola medida a favor de una minoría o a favor de personas en situación de vulnerabilidad. Lo que pasó en Barracas fue una masacre", remarcó.

Respecto a los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, Trimarchi sostuvo: “Hoy Adorni salió a decir que no existía la palabra ‘lesbicidio’. Esa no es una respuesta que debe dar un funcionario. Ellos cumplen con lo que dicen". El funcionario había dicho en la mañana de este lunes que prefería no hablar del ataque a un grupo particular en el caso del asesinato de las tres mujeres.

Para la referente, "el crimen fue movilizado por ser lesbianas y de bajos recursos", ya que en ese hotel "vivían cuatro personas en una misma habitación de bajos recursos, algo que no harían si tuvieran plata".

"Por ejemplo, Andre (por Andrea Amarante) era sobreviviente del boliche (República) Cromañón y tenía que tener un amparo de salud mental y económico porque había una ley y no estaba en ese listado", aseguró.

Por último, Trimarchi planteó que todo "hubiera sido distinto si hubieran matado a cuatro mujeres o a cuatro hombres".

Con información de NA