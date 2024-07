En esta nota te contamos si en tu trabajo te puede reemplazar un robot

Es la gran pregunta de los últimos tiempos: ¿podrán los robots reemplazarnos a los seres humanos? Ya hay robots policías que se encargan de las profesiones relacionadas con la seguridad. Hay ejemplos en los que la inteligencia artificial reemplaza a la tecnología tradicional, y ya se puede hacer un video en tiempo real ante un hecho delictivo, accidentes, emergencias de salud o, incluso, incendios.

A estos uniformados robóticos se les suman drones y cámaras de seguridad que patrullan las calles de varias ciudades, aunque no tienen todavía la intuición personal del policía humano: no se le puede pedir a una máquina que deduzca si tal o cual individuo puede ser o no una amenaza para la sociedad: la máquina actúa, y punto.

Un robot puede detectar movimientos sospechosos, pero no podrá comprender el contexto del asunto, y mucho menos tomar decisiones basadas en la experiencia personal, por la sencilla razón de que "no son personas".

La educación es otro campo donde los aparatos han ingresado, con la firme intención de no irse. Ya hay plataformas de aprendizaje, y los chat bots de inteligencia artificial pueden enseñar conceptos, ayudar en las tareas y entender la necesidad de aprendizaje de un alumno. Pero no podrán reemplazar la conexión entre profesor y alumno que existe en las aulas.

Los robots podrán reemplazar al hombre en tareas específicas (ya operan en las fábricas de automóviles desde hace muchos años, por poner un ejemplo), pero no serán capaces de reemplazar al cerebro humano.

En esta nota enumeramos una serie de trabajos que, a la fecha de escritura, ya pueden ser realizados tranquilamente por máquinas.

1. Vendedores de seguros

La empresa IBM elaboró un software especial que analiza e interpreta datos, textos no estructurados, imágenes, audios y videos, y luego calcula lo que debería pagar una empresa aseguradora. En Japón esto ya es una realidad: la empresa Fukoku Seguros de Vida, junto a una Inteligencia Artificial, fue la gestora de que 30 empleados fueran despedidos.

2. Empleados bancarios

Hace décadas que surgió el cajero automático, y con ello el reemplazo de algunos empleados bancarios. Pero es posible que los demás empleos de esta área también lleguen a ser sustituidos por inteligencia artificial. Se cree que una IA podrá realizar transacción con efectivo, abrir cuentas, procesar créditos y mucho más. Todo esto por una ínfima parte del costo de contratar capital humano.

3. Analistas financieros

Ya existe software capaz de realizar complejos análisis financieros y adelantarse a las tendencias del mercado. Incluso, la IA ha llegado a ser hasta más eficiente que las personas en esta labor, por lo que el cargo de analista financiero está peligrando en el futuro próximo.

4. Obreros de la construcción

Ya existe algo llamado tecnología SAM que puede colocar hasta 1.200 ladrillos al día. En comparación con los 300 ó 500 que puede colocar un ser humano, es realmente una inteligencia artificial súper útil para las obras en construcción. Sin embargo, sí hará falta al menos una persona que opere el SAM para tareas más sutiles. Del mismo modo, operadores de grúas y conductores de palas mecánicas son otros empleos del sector construcción que peligran frente al avance de la IA.

5. Repositor de góndolas

La tarea del empleado de un supermercado que se encarga de reponer el inventario que ha sido agotado en las góndolas también podría ser sustituida pronto por un robot. Existe ya un robot llamado Tally que escanea qué productos faltan en los estantes, y los sustituye.

6. Agricultura

Los trabajadores del área agrícola ya están siendo reemplazados por robots. Algunos pueden incluso hasta ordeñar vacas, sembrar, desmalezar, entre otras actividades que hasta ahora siempre han sido realizadas por personas.

7. Choferes

Ya existen los autos que se manejan solos y estos pudiesen comenzar a sustituir a choferes tradicionales de taxi, por ejemplo. La empresa Uber ya está probando este tipo de autos y Singapur ya tiene decenas en las calles de forma operativa.

8. Periodistas

A la inteligencia artificial ya no le resulta difícil escribir. La agencia de noticias Associated Press utiliza desde 2014 un software que escribe informes trimestrales de ingresos. Incluso hay otros programas capaces de redactar notas de prensa e investigar cuáles son los temas en tendencia para crear calendarios de contenido, con el fin de ser publicado en páginas web y redes sociales.

9. Actores de cine

Si viste la película Rogue One de Star Wars te habrás percatado de la aparición de la Princesa Leia, interpretada originalmente por Carrie Fisher. A través de métodos computarizados y una actriz que sirvió de modelo, se pudo recrear a la joven Fisher para la interpretación de este papel. De esta manera, resucitar a actores que han fallecido o sencillamente crearlos completamente con métodos computarizados, pueden sustituir el rol de un actor de carne y hueso.