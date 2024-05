En Argentina dos de cada 10 personas tienen asma y muchos no lo saben

El asma, una enfermedad que afecta a las vías respiratorias de las personas de todas las edades, perjudica a dos de cada 10 individuos en Argentina, padecimiento que puede ser detectado a tiempo y, por lo tanto, optimizado su tratamiento para mejorar rápidamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Según Anahí Yáñez, médica especialista en alergia e inmunología clínica, recordó -en el Noticiero Interactivo en vivo que se emite en las redes sociales de Ciudadano News, de lunes a viernes entre las 12 y las 14: “Mayo es el mes de la concientización del asma. El día mundial del asma fue la semana pasada y es importante para nosotros que trabajamos en esto y para la asociación argentina de pacientes con asma que fue recientemente creada por un grupo de pacientes, hace 2 años, llevar a cabo esta segunda campaña que es voluntaria y gratuita y nacional. Es en todo el país", marcó, debido a que es una enfermedad crónica de los bronquios.

Según la facultativa, la enfermedad se manifiesta, "con una alta prevalencia, no solo a nivel mundial sino también en Argentina, donde el diagnóstico que consideramos, se hace un subdiagnóstico".

"Es decir, que hay pacientes que no llegan a tener un asma de moderado a grave, pero sí tienen un asma leve y no tienen diagnóstico. Es porque el objetivo de esta campaña es tratar de promover la atención destinada a las personas que sospechan de la enfermedad".

"Cuáles son esos síntomas: sensación de falta de aire, disnea, tos, chillido de pecho. A veces hay pacientes que presentan lo que llamamos comorbilidades. Es decir, otras enfermedades alérgicas, ya que más del 70% de las asmas son de origen alérgico como la rinitis, rinosinusitis, dermatitis atópica, que hacen que los pacientes no tengan síntomas de asma diarios, pero sí tienen episodios de asma durante el año y no se los detecta. No se les hace un diagnóstico adecuado con una prevención adecuada", informó.

“El objetivo es promover el diagnóstico y mejorar la calidad de vida de los pacientes", reseñó.

Y añadió: “La campaña debido al sobre uso de medicación de rescate, como los paf, quizás alguna vez tuvieron síntomas o fueron a una guardia, tuvieron síntomas y el vecino lo usa, o un profesional les indico esto y lo siguieron comprando, pero no tiene un diagnóstico u lo usan en forma cuando piensan que lo necesita, entonces es muy importante tener un diagnóstico porque no es lo mismo tener síntomas una vez a la semana que tener síntomas tres veces por semana. Esos pacientes tienen que ser diagnosticados y hay otro tipo de tratamiento, el tratamiento del asma no es con rescate solamente".

“Los broncodilatadores son una medicación y tiene efectos colaterales. El sobre uso de la medicación de los broncodilatadores tiene un efecto colateral, puede producir taquicardias, temblores, porque el broncodilatador lo que hace para hacer su efecto, se pega a los receptores del bronquio, pero también se pega a otros receptores como es el corazón y pueden producir taquicardias y otros efectos adversos", alertó.

En el caso de que un niño tuviera síntomas de tos", y es como una tos de perro, como dicen los padres, hay que hacer el diagnóstico. La campaña está destinada a eso. Es muy importante, tenemos que trabajar todos, los profesionales, pacientes y familiares en llegar al diagnóstico. El asma se puede expresar en cualquier etapa de la vida", afirmó.

“Aquella persona que quiera participar de la campaña de asma, puede entrar a la web, y pedir un turno, en turno.com.ar”, aconsejó.