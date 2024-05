Elecciones en el peronismo: "El partido se debe un debate y una autocrítica"

Máximo Kirchner es, además de legislador, el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Pero en una jugada que pocos alcanzan a entender, decidió convocar a elecciones internas para elegir autoridades de esa fuerza bonaerense justamente el 17 de noviembre a las 6:30 de la mañana, fecha que coincide con la convocatoria para los comicios de dicho partido, pero a nivel nacional.

Ante esta situación, el equipo de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se comunicó con Fernando Barrera, presidente de la Agrupación Peronista Blanca de UPCN y, además, autoridad del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. "Todavía tienen que cumplirse todos los procedimientos legales, a los efectos de concretar la convocatoria. Más que nada, Máximo anunció la voluntad de ir a elecciones, en el caso de que se puedan realizar las elecciones nacionales del peronismo, si es que esto último se da. Convengamos en que cuando se hizo el Congreso Nacional del PJ, donde se le tomó licencia al presidente del partido, Alberto Fernández, se conformó una comisión de acción política que todavía no está constituida, que definiría o no a elecciones, o el proceso de normalización del PJ nacional", comentó.

Fernando Barrera

La decisión del presidente del PJ bonaerense, de hacer un "llamado a elecciones internas partidarias" movió gran parte de la agenda política de la semana. Para muchos de los integrantes del Consejo partidario fue una sorpresa, a pesar de que informalmente se había hablado del tema puertas adentro. Varios de los sectores críticos a la conducción del hijo de Cristina Fernández aseguran que no es momento de una interna, a lo que Barrera contesta diciendo que "lo que Máximo quiere es convocar a elecciones para el 17 de noviembre, y acompañar en esa fecha a las elecciones para la normalización de las autoridades del PJ de la provincia de Buenos Aires".

Ante las versiones que aseguran una enemistad entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, Barrera asegura que nadie del peronismo tiene chequeada esa información. "Claramente hay operaciones y comentarios, aunque entiendo que no es saludable que el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires no guarde una relación política con el gobernador de una de las provincias más importantes para nuestro frente político nacional, que representa el 40% del padrón nacional", explica el referente del justicialismo.

Para el entrevistado, Máximo Kirchner es uno de los presidenciables naturales del peronismo, "pero creo que el peronismo a nivel nacional se debe un debate y una profunda autocrítica para discutir primero un liderazgo que ordene al peronismo a nivel nacional. Además, una vez que se avance en la reorganización del peronismo, habrá que incorporar a todos los sectores, con una mesa de diálogo y discusión interna que represente a todas las expresiones. Recién ahí podremos establecer una síntesis de alguna candidatura que no se exprese a nivel nacional".

Barrera entiende que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es también un bastión que el peronismo perdió hace mucho tiempo. "Es un debate que tenemos en forma profunda dentro del partido -admite el entrevistado-. Nosotros sí fuimos a un proceso interno en febrero de 2024, y este 19 de mayo estaremos ratificando una lista de unidad que ya tuvo el aval de la Junta Electoral".

Pero la mirada no está solamente apuntada a CABA, sino también al interior del país. "Así como perdemos en CABA perdemos también en Mendoza, a pesar de que la última elección nuestra no fue mala: obtuvimos un 41% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, pero es cierto que hace más de 20 años que no gobernamos allí. Esto nos obliga a un profundo debate interno para volver a poner al peronismo en una expresión de mayoría. Tal vez nos acostumbramos a hablar entre nosotros, y nos olvidamos del conjunto de la sociedad", admite. "Nos debemos un debate para Mendoza, para todo el interior del país, y para el Movimiento Obrero, que en esto quiere ser protagonista", contesta Fernando Barrera.