El SUTE celebró la admisión de la Corte de Mendoza y se quejó por los docentes

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza, SUTE, festejó la admisión del recurso extraordinario presentado en la Suprema Corte de Justicia local, por las paritarias no realizadas durante la pandemia por el coronavirus, al tiempo que reclamó por la falta de negociaciones nacionales por la recomposición salarial a nivel nacional que no aceptó el Gobierno de Javier Milei.

La admisión, de parte del máximo tribunal de la provincia cuyana, por el reclamo de la deuda que piden los docentes -generada durante el lapso que duró la pandemia por el COVID 19-, además, podría sentar un precedente para que otros sectores se sumen a la protesta llevada a cabo a la Justicia.

Así lo expresó Carina Sedano, quien consideró que, "fue un recurso extraordinario para que tuviéramos la posibilidad de discutir no solamente la situación de los trabajadores de la educación sino también los de la salud, de los docentes privados, de los celadores, de los policías, de todos los que garantizamos un servicio durante 2020. Porque nosotros estuvimos sosteniendo la educación pública ese año y no tuvimos aumentos en la provincia de Mendoza que fue una de las pocas que no tuvieron adecuación salarial".

"Estuvimos más que a la altura de las circunstancias. En muchos casos estuvimos entregando bolsones, entregando planillas, yendo a las casas de los estudiantes porque muchos de ellos no tenían conectividad. En 2020 a la educación -en Mendoza- la estuvimos sosteniendo con nuestros recursos. Y eso es lo que hemos presentado en la Corte para dejar en claro que en ese año, principalmente los trabajadores y trabajadoras de la educación, no tuvimos aumentos de sueldos", remarcó.

Un paro dispar

En tanto, admitió que el por el paro nacional en Mendoza, "hemos tenido una adhesión dispar a la medida de fuerza. Hay familias que han acompañado no enviando a sus hijos a las escuelas y, en zonas más rurales, hemos observado a docentes que han tenido dificultades con el transporte -público de pasajeros-. Eso es la generalidad que hemos tenido hoy en el día del paro".

La queja nacional

También se quejó de la situación docente a nivel nacional: "A nivel nacional no hemos tenido paritarias. No tenemos el pago del incentivo docente. Y estamos observando un desfinanciamiento de la educación pública, no mandando la Nación los fondos a las provincias. A nosotros eso nos perjudica directamente por la jornada completa", manifestó.

"También está haciendo ruido al interior de las escuelas la Ley Bases debido a que están hablando de cambiar el régimen previsional. No están hablando del régimen previsional docente pero lo mismo estamos considerando otro nuevo frente de conflicto", cerró.

