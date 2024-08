"El gobierno quiere que estén registradas todas las armas"

Vuelve el debate entre los argentinos sobre la tenencia de armas de fuego a partir de la resolución 67/2024 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados que modifica los requisitos para renovar las autorizaciones para la tenencia de cierto tipo de armas de fuego.

La nueva pieza normativa elimina la condición de certificado de idoneidad en el uso de ese tipo de armas siempre y cuando el trámite se realice dentro de los 90 días a partir de la expiración del permiso.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Federico Calabró, licenciado en Seguridad e instructor de tiro.

Como los anticipos informativos hablan de un proyecto de flexibilización de la tenencia de armas explicó: "Mi duda es si este tema de la ley de armas, es flexibilizar o facilitar, porque son dos conceptos distintos. Flexibilizar entiendo que es hacer más fácil un trámite, pero facilitar es la herramienta que el Estado le tiene que brindar al ciudadano para que pueda estar en regla si tiene armas".

"Creo que el gobierno apunta a facilitar a que toda la gente que por determinados motivos tiene un arma que no está registrada por equis motivo, pueda acceder a la registración de la misma o pueda disponer de alguna manera más fácil su disposición final, ejemplo, venderla o transferirla a otra persona", sintetizó.

Armas para tiro deportivo

"Acá tenemos una cuestión importante de señalar, nosotros tenemos la Ley de Armas, la 20429 y el decreto reglamentario, el 395, y esto es del año 70, por lo que nuestra ley de armas tiene 50 años, entonces qué pasó, todo gobierno que vino empezó a hacer parches y creo que tenemos que crear una nueva ley de armas que sea amigable con el ciudadano que quiere tener un arma legal porque el problema radica en las armas que quedan en un vacío ilegal", explicó Calabró.

"Armas negras no existen. Las armas siempre fueron de alguien, de un titular. Siempre va a haber un dueño del arma lo importante ante un arma ilegal, un arma que no está en manos de su tenedor, es ver porque no está en sus manos".

"Creo que el gobierno apunta a eso, a un saneamiento de la base de datos y de esa manera poner las armas legales en manos de quien corresponda".

El entrevistado comparó la rigurosidad de los países vecinos sobre las exigencias para tener o portar armas: "Si nosotros empezamos a hacer un análisis a nivel sudamericano nuestro país es totalmente liberal en el sentido de uso de armas de fuego".

En Brasil no encontras una persona que tenga un rifle de alto calibre para cazar, no encontras una persona que tiene una 9 milímetros en la casa, Brasil es muy restrictivo, ni hablar de Uruguay, son países muy exigentes con los permiso para que los ciudadanos comunes puedan tener armas".

Armas de caza

"Esto es una cuestión cultural, yo lo que recomiendo es que la persona que decide armarse en pro de brindar protección y seguridad a su familia, tiene la obligación de entrenarse, de capacitarse y de formarse porque es una gran responsabilidad".

"Si esa persona ante un ilícito dentro de su hogar decide emprender una acción de defensa, esa acción de defensa tiene que ser acorde, idónea con respecto a la legítima defensa. Si la persona va a adoptar un arma para defenderse, recae sobre él una obligación moral".

"No creo que sea la solución que una persona con un arma solo por el hecho de querer brindar seguridad a su familia y dejar guardada esa arma años. No me parece lo correcto", concluyó Calabró.