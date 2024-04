"El comunicado del ministerio de Salud sobre el dengue solo creó desconfianza"

Brasil, Paraguay y la Argentina están a la cabeza de cantidad de casos positivos de dengue. De ellos, nuestro país lleva, hasta el momento de escribir esta nota (miércoles 3 de abril) 159 fallecidos por el virus. Y el comunicado emitido el martes por el ministerio de Salud no alcanza a dejar tranquilos a los profesionales, y tampoco a los ciudadanos.

Ante esta situación, el programa Círculo Político se comunicó con Daniela Hozbor, doctora en Bioquímica, experta en vacunas e investigadora del CONICET. La profesional comenzó la charla con una frase lapidaria: "El comunicado del Gobierno no solamente genera incertidumbre, sino también desconfianza para todos". Ocurre que, según explica la médica, desarrollar una vacuna contra el dengue "es una de las figuritas más difíciles de conseguir".

Hozbor explicó que "para llegar a la vacuna hay que generar una respuesta inmunológica para cuatro serotipos distintos, con características distintas, y mucha investigación y muchos fracasos". Una vez alcanzado el primer paso, aparece la segunda fase, que es superar las bases clínicas para que sea aprobada. En el caso de la vacuna argentina, fue aprobada en abril del 2023".

Cabe señalar que, a pesar del gran esfuerzo y la premura reinante, nuestro país no fue el primero en aprobar la vacuna, sino que tiene antecedentes de otros entes reguladores de Europa, el Reino Unido, Brasil, Indonesia, "y después se sumó Argentina. Luego de nosotros -aclara la profesional- empezaron a sumarse otros países".

La vacuna que está en juego, explica, tiene información suficiente como para que un ente la apruebe. "Pasó los ensayos preclínicos, que se hacen en animales, y las fases clínicas 1, 2 y 3, que se requieren para evaluar su efectividad. Y los datos son positivos: la vacuna es segura y eficaz, y cumple los requisitos de seguridad y eficacia", detalla.

Que una vacuna no dé resultados, o que sirva para un patógeno, no quiere decir que esa vacuna no sirva. "Para cada patógeno hay que desarrollar una vacuna, y del mismo modo que para la fiebre amarilla, esta vacuna es a virus atenuado. Esto significa que es el mismo virus el que provoca la enfermedad, pero trabajado de tal manera que no nos provoque la enfermedad, sino que genere inmunidad", explica la profesional.

Origen de la vacuna en cuestión

La vacuna de la que se habla actualmente, y que podría ser una solución a la terrible situación en las que afecta el dengue a nuestro país, proviene de Japón. "Está hecha sobre la base de uno de los serotipos de dengue, por ingeniería genética se decodificaron los otros componentes del dengue, para que nos genere una respuesta contra los cuatro serotipos", sentencia Hozbor. Al entrar en el organismo, la vacuna no induce a la enfermedad, sino que reduce el riesgo de enfermarse, "de ser hospitalizados, o de morir", subraya la médica.

En la jornada del martes, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, hablaba sobre la fase 4 de la enfermedad del dengue. Pero allí se apresura a aclarar puntos la entrevistada: "La fase 4 es cuando la vacuna se emplea en la población. Ya pasó por las fases 1, 2 y 3, y se demostró que es segura, y puede utilizarse masivamente: no es obligatorio pasar por la fase 4. Ese dato puede servir de apoyo, pero no es necesario o imprescindible. El mensaje del ministerio solo comunica incertidumbre y desconfianza", sentenció.

Según la entrevistada, hay que evitar que se propague el mosquito, con las medidas sanitarias que todos conocemos: evitar cúmulos de agua para que las hembras no depositen sus huevos, lavar cacharros de mascotas, bebederos, contenedores de agua. "Y evitar que el mosquito nos pique. Para eso, de momento, conviene usar repelente y tela mosquitera, que con la presencia de la vacuna serán las armas que tengamos para hacerle frente a semejante situación", culminó Hozbor.