Cuidado: así es la nueva estafa que invoca al Banco Nación ofreciendo 'subsidios' falsos

En los últimos días se conoció un que volvió a surgir un nuevo fraude que se viraliza a través de WhatsApp. Se trata de un mensaje donde estafadores se hacen pasar por el Banco Nación de Argentina y ofrecen un supuesto subsidio.

Los ciberdelincuentes buscan tentar a las personas con supuestos subsidios de 30.000 pesos que la entidad financiera está otorgando por la supuesta celebración de su aniversario número 131. El objetivo de la estafa es que los usuarios entren a un enlace malicioso y sean llevados a sitios de publicidad, por caso, entre otras formas de monetización.

El mensaje contiene un enlace que, en realidad, nada tiene que ver con el sitio oficial de Banco Nación. Ese link en el mensaje de WhatsApp lleva a una página que utiliza una estética similar a la de la entidad financiera y en la cual se invita a completar una encuesta como parte del proceso para acceder al 'subsidio'.

Al aceptar los términos del subsidio trucho y completar las cuatro preguntas de la encuesta, el sitio supuestamente verifica las respuestas y concede la posibilidad de participar por el beneficio. El usuario siempre aparecerá como ganador.

Luego, el sitio pide a las víctimas que compartan el mensaje con otros usuarios (para viralizar la estafa) y, posteriormente, que descarguen una aplicación que pide diversos permisos al teléfono (como poder enviar notificaciones). Al recibir el mensaje y abrirlo, los delincuentes se apoderan de datos que pueden utilizar después para realizar estafas.

Natalia Alcaraz, oficial del Área de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza, explicó en declaraciones radiales a medios del sur provincia, que “esta estafa ingresa por un link, donde le prometen a la víctima un subsidio trucho". Y agregó: "Al ser una entidad bancaria que tiene mucha reputación, la gente no lo piensa, accede directamente al link sin verificar que se trata de un fraude".

Por lo tanto, "esta es una de las modalidades más engañosas, ya que los estafadores ingresan siempre por un engaño de alguna celebración, dicen que van a ganar dinero y una vez que están ahí, los supuestos beneficiosos dicen que van a entregar un regalo y al ingresar al link, automáticamente les ingresa un virus que puede ser un 'Troyano', que se apodera de toda la información que tengamos en nuestro equipo, eso puede ser los contactos, fotografías, documentos y aplicaciones”, detalló la oficial.

En los últimos días, la Policía de Mendoza ha recibido muchas denuncias de estafas diarias, alrededor de 17 por día con esta modalidad que puede ser evocando al Banco Nación, aunque también se usan marcas de supermercados, Mercado Pago, tarjeta Naranja, Marketplace, e incluso turnos para vacunas. Al obtener los datos de la víctima, mediante chantaje obtienen ganancias financieras.

Cómo evitar ser víctima de una estafa

Para evitar ser víctima de los estafadores, la recomendación es que se evite mantener conversaciones no verificadas más si se trata de asuntos importantes como es el de ser acreedor de un premio.

Además, se aconseja no acceder a links o correos sospechosos cuyo origen no sea conocido, y si no han llenado ningún tipo de cupón, mucho menos. Por otra parte, no brindar información personal de cuentas bancarias o claves. En caso de hacer alguna compra a través de internet, hacer el pago de manera personal o bien, no pagar a vendedores desconocidos.

Delitos en los que se incurre

Existen muchos tipos de estafas y en algunos casos puntuales, será el personal idóneo –la División Delitos Informáticos- quien decida qué tipo de delito es el que se debe aplicar para una situación delictiva realizada en forma online.

En el artículo 172 del Código Penal se habla de reprimir al que "defraudare a otro con el nombre supuesto2 y ya en el artículo 173 se habla de estafas más específicas: allí hay un inciso que dice que se reprimirá a una persona que defrauda a otra mediante una técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema de transmisión de datos.

Un dato no menor es que para que exista estafa, de acuerdo a lo explicado, se requiere cumplir ciertos requisitos, como ardid o engaño por parte del autor y que esto lleve a confusión a la víctima, sumado a que se efectúe un perjuicio contra la persona y que se aproveche el autor (delincuente).