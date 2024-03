"Cuando venga a la Cámara voy a votar en contra"

Pasaron más de 100 días de gobierno desde que Javier Milei asumiera como presidente de la Nación. Y en aquel tiempo, el mandatario había advertido que se estaba redactando una serie de leyes y medidas drásticas para modificar el Estado. La famosa "Ley Ómnibus", si bien no ha sido aprobada en su totalidad, sigue vigente. Pero hay voces que esgrimen su carácter de inconstitucional.

Una de esas voces pertenece al ahora diputado nacional Daniel Arroyo. El legislador, que viene desde Unión por la Patria, se prestó a un diálogo con los periodistas Enrique Villalobo, José Urrutia y Daniel Gallardo en el programa Círculo Político, por Ciudadano News 91.7. Allí, el entrevistado se apuró a titular la entrevista: "Uno no puede derogar, transformar y modificar el sistema de regulación económica argentina a cuenta de un decreto de necesidad y urgencia", declaró.

En este sentido, Arroyo recordó que no hay fecha de tratamiento para la enorme cantidad de leyes en la Cámara de Diputados. "Cuando venga a la Cámara voy a votar por la derogación del decreto. Lo razonable, de parte del gobierno, es que se divida el decreto en leyes, y que envíe las leyes al Congreso. En concreto, el Senado lo rechazó, y todavía no hay fecha para tratarlo en la Cámara de Diputados", sostuvo Arroyo.

Antes que nada, el entrevistado describió ciertos pasos a seguir: "El sistema dice que debe ser rechazado por las dos cámaras. Es un sistema engorroso, porque hacen falta 10 días hábiles para que se envíe a la comisión bicameral, y hoy está vigente porque no todos lo rechazaron. Yo propongo que se trate cuanto antes para que sea rechazado, porque nadie cree que sea constitucional hacer algo así", expresó el ex ministro de Desarrollo Social.

¿Es solo la inconstitucionalidad?

Arroyo sostiene que el DNU es inconstitucional, pero su rechazo a dicha normativa es más que nada por el lado de la formalidad. "No es una ley que a uno le permita cambiar uno o dos artículos. No hay alternativa en el medio".

"Lo que hace este decreto es correr por completo al Estado, y es todo el mercado 'a lo bestia', el Estado no regularía la tasa de interés de las tarjetas de crédito, algo que en cualquier país del mundo sí se hace", explica. En materia de incursión estatal, el diputado nacional argumenta que "el Estado ha hecho cosas que no tenía que hacer en la Argentina. Se ha metido en áreas que no debía meterse. Nada es Estado, todo es mercado. Es absurdo, no tiene sentido".

No obstante, Arroyo sostiene que hay cosas positivas, como las recetas electrónicas, o la supresión de trámites para comprar un auto. Desburocratizar es importante, pero en términos generales está mal: se suprime al Estado", finalizó el legislador.

Frente Renovador: ¿nuevo o clásico?

Los conductores de Círculo Político aprovecharon la charla con el diputado nacional para conocer su punto de vista ante la próxima cumbre del Frente Renovador. ¿Será realmente renovador, o se mantendrá en las posiciones del gobierno anterior? "La política debe renovarse en términos etarios -dice Arroyo-, y eso es lo renovador: el cambio de autoridades".

"En segundo lugar, el Frente Renovador plantea con claridad algunos temas, como el de ganancias, como el del fortalecimiento de la clase media, como la baja de impuestos. Hay una serie de ejes que ha tenido el Frente, y eso me parece que sí hay que mantenerlo", aclara el legislador.

La próxima política, para Arroyo, es de alianzas. "Creo que vamos hacia un esquema de sistema político fragmentado, vamos hacia un esquema de alianzas, y eso nos lleva a una democracia parlamentaria", explica. "Pero debe ser un cambio muy profundo, que el peronismo deberá repensar seriamente", se apresura a aclarar.