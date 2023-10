Cozy cardio: la nueva tendencia para hacer ejercicios 'cómodos'

Muchas personas piensan que los gimnasios no están hechos para ellas. No se sienten a gusto con la interacción humana, no soportan el ruido, o no aguantan que alguien los esté observando para que desocupen una máquina para realizar las rutinas. Lo que puede comenzar como un deseo de estar mejor, al poco tiempo puede resultar en algo insoportable.

Para eso llegó el 'cozy cardio'. Se trata de un término popularizado por la influencer Zuckerbrow, de Paradise (Texas), quien publicó un video en TikTok donde aparece en un andador en la sala de su casa, mientras está vestida con una bata o un pijama.

La chica solía hacer rutinas extenuantes para perder peso, pero luego de un tiempo, cuando volvió a subir, se prometió a sí misma no volver a ese régimen extenuante de ejercicios.

"Hacer ejercicios no tiene por qué ser agobiante, molesto, o hacerte sentir infeliz", dice la joven. El 'Cozy Cardio' surgió como una alternativa divertida, que anima a ejercitar el cuerpo sin sentirse presionado, con ropa cómoda, mientras uno puede ver una película que sea de nuestro agrado. Por esto, el Cozy Cardio se considera como una opción excelente para iniciar una rutina, y luego ir escalando para sumar más ejercicios, sin que eso sea traumático.



Lo único que hace falta para practicar el Cozy Cardio es mucha creatividad y encontrar un espacio cómodo. Si es más práctico hacer ejercicio por la mañana, se puede salir a caminar a un parque a nuestra elección. Y si contamos con una cinta caminadora, mucho mejor todavía.

Si en cambio preferimos realizar la rutina de noche, se pueden colocar velas aromáticas, apagar la luz, o simplemente poner música para inspirarse. El objetivo del Cozy Cardio es que la persona se sienta cómoda en el espacio en que se encuentra.

Pero vale una advertencia: si bien el Cozy Cardio es una buena manera de empezar a ejercitar nuestro cuerpo, hay que recordar que la constancia garantiza una mejor salud física, mental y emocional. Los profesionales recomiendan 150 minutos de ejercicio semanal (son poco más de 20 minutos al día).

A esto se le suma que utilizar pesas durante las caminatas de cardio pueden ser de gran ayuda para que el cuerpo no solamente queme grasas, sino que también trabaje y crezca el músculo.