Cómo trabajar para la prevención del cáncer de cuello uterino

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Útero, y a pesar de que es una enfermedad que se puede erradicar -el único cáncer que se puede erradicar, según los expertos-, es una enfermedad que por estos tiempos causa la muerte de 6 personas cada día.

Laura Bergamín, médica ginecóloga y radioterapista de la FUESMEN, reflexionó en principio sobre las implicancias de esa fecha, y explicó: “Es un día movido, fructífero en el sentido de la posibilidad de transmitir por distintos medios el mensaje de concientizar, de explicar, informar a la mujer de lo importante que es tener esta posibilidad de consultar para prevenir una enfermedad que no debería estar con nosotros".

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News), recordó: “Yo me concientice en la facultad, en el hospital, en casa no se hablaba de este tema, no se hablaba de prevención primaria, no porque fuera tabú sino porque no era el estilo, la forma en aquellos momentos, y ahora he tenido la posibilidad de dar charlas en colegios y fomentar la prevención".

"Hay muchos chicos que no saben que existe algún llamado de prevención primaria o control ginecológico, y que no implica ir al ginecólogo a buscar un método anticonceptivo sino también implica la posibilidad de poder informarme en cómo me puedo cuidar en algo que es frecuente en mujeres jóvenes, que se sabe la causa".

En concreto, esta patología es "la infección persistente por el virus del HPV; es un virus que se adquiere con las relaciones sexuales", por lo cual debe establecerse "cómo uno puede hacer para prevenir que esa infección crónica termine desarrollando lesiones precursoras de cáncer de cuello, y cómo puedo prevenir que esas lesiones lleguen a cáncer de cuello".

Vale recordar que actualmente se aplica una vacuna contra el HPV, y según Bergamin, “La vacuna actuaría a nivel de prevención primaria, se coloca antes que la niña esté en contacto con el virus, se coloca a partir de los 11 años y lo que es prevención secundaria sería la detección, en el caso de las mujeres, a través del test de HPV",

"El mismo consiste en un hisopado que se realiza a nivel de las paredes vaginales, de colposcopia y papanicolau, "que pueden llegar a detectar lesiones que esa infección pueda llegar a provocar, que son visibles a nivel del ojo del especialista y si es así, si hay algún tipo de lesión, se deriva a un tratamiento de manera tal que esa infección no termine siendo desarrollado en cáncer".

Pasos para la erradicación

“El objetivo es que se pueda erradicar, pero para poder lograr algo así, hay que tener un 90% de cobertura en los niños con la vacunación", precisó la ginecóloga, agregando que además "tenemos que tener por lo menos el 70% de la población de las mujeres que hagan la consulta, que hagan el testeo del HPV y que hagan además un Papanicolaou y una endoscopia. Además tenemos que tener en cuenta que eso depende tanto de la parte de salud como de la parte de la mujer en que debe hacer la consulta".

Otro problema detectado es que “Han crecido los estadios más avanzados", porque la "pospandemia llevó a muchas mujeres a no consultar, a retrasar la consulta, a pesar de tener síntomas. Y además también ocurre que a veces cuesta tomar un día de trabajo para hacerse un estudio, entonces la mujer termina postergándose y no dándose un lugar para hacerse el control anual requerido para evitar que esto ocurra".

“En el país tenemos que 6 mujeres mueren por día a raíz de este cáncer, tenemos una incidencia de 4500 casos, es un cáncer frecuente en las mujeres, es el tercero, el primero es cáncer de mama, el segundo es cáncer de colon rectal. En Mendoza hay aproximadamente unos 220 casos anuales", precisó Bergamín, concluyendo que “Para uno poder hacer un cambio en el tiempo tiene que hacer el hábito del control, de la consulta y la única forma de hacer eso es con educación”.

Producción periodística Daniel Gallardo

Ver nota completa: