Polémicos dichos de una legisladora por el caso Cecilia: "Ella eligió erróneamente"

Una legisladora de Chaco cercana a Jorge Capitanich dio polémicas declaraciones sobre el caso de Cecilia Strzyzowski quien habría sido asesinada por el clan Sena.

De esta manera, la diputada Claudia Lorena Panzardi —del Frente Chaqueño expuso que “Cecilia fue la que eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia", dejando entrever que por ese motivo le pasó lo que le pasó.

“Han puesto en sus palabras afirmaciones como que esta persona imputada (César Sena) o en este momento detenida en la investigación por la desaparición de Cecilia, diciendo que ella era víctima de violencia de género, sin embargo Cecilia fue la que eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia.

Hacía muy poco que se habían casado y nunca hubo una sola denuncia por violencia de género. Dejen de mentir”, fue lo que detalló.

Además agregó: "La propia madre de Cecilia, y esto lo escuché literal, dijo que nunca había tenido conocimiento de que pudiera existir violencia entre ellos".

"Incluso en un momento dijo que creía que tenía un yerno divino, entonces por qué vienen a hablar acá de que había violencia de género: si había y si sabían, ¿por qué entonces no denunciaron? Pudo haberla, no digo que no”.

Finalmente, apuntó contra una legisladora quien había asegurado que todos eran unos violentos: "Pero esta legisladora que afirma que uno de los detenidos era violento, que era el esposo de Cecilia justamente, por qué no lo denunció, por qué no lo denunció si sabía que había hechos de violencia”.

El caso se encuentra siendo investigado y en este marco, los dos matrimonios colaboradores del clan Sena están presos acusados de algún grado de participación en el crimen.