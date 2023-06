Gloria Romero: "Quiero justicia y no me importa el precio"

Los siete imputados por el crimen de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, entre ellos su pareja y sus suegros, fueron procesados con prisión preventiva, tres de ellos como autores del hecho y cuatro como encubridores.

Durante una entrevista con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, manifestó que está “en la lucha” y dio detalles del infierno que está viviendo.

- ¿De dónde saca la entereza que viene mostrando?

- De la bronca, de la indignación, de que me arrancaron del corazón con mi hija, mi hija no era solamente mi hija, era mi compinche, fue mi enfermera cuando estuve paralítica, fue la persona que me levantó de una silla de ruedas. Me arrancaron el corazón cuando me arrancaron a mi hija, así que, de la bronca, la rabia, que encima que me mataron mi hija, me amenazan a mi otra hija y encima se ponen en víctima de que es persecución política, la rabia fue demasiado. Ayer estaba medio caída y no quería atender a la prensa ni nada, pero agradezco a la diputada (Claudia) Panzardi porque con la pelotudez que dijo me levantó, porque la adrenalina levanta a una persona. Decir que mi hija se equivocó al elegir a esa familia, mi hija tal vez se equivocó, pero el primero que se equivocó fue (Jorge) Capitanich. Si Capitanich no sabía quién era esa familia y le daba un millón de pesos por día, por qué mi hija iba a saber quién era esa familia, Capitanich tenía todos los medios para saber quién era esta familia.

- No se puede culpar a la víctima...

- No, seguramente esa mujer si, el día de mañana una manada de bestias, viola a una chica en una playa porque está en bikini seguro que va a decir "ah, quién la mandó a estar en bikini", y acá la culpa a mi hija por haberse enamorado.

- ¿Este caso también muestra lo sucio de la política?

- Es la impunidad, porque Capitanich y sus lamebotas se creen intocables como Emerenciano (Sena), él mismo lo decía, el que se mete conmigo lo tiro a la chanchería.

- Se dijo que Cecilia había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado...

- Cuando me dicen que me quieren meter en política yo digo "Cecilia presidente", porque sería la única persona a la que votaría, porque mi hija era una buena persona y tal vez por eso está muerta, mi hija no hubiera aceptado meterse en negocios sucios y tal vez por eso la liquidaron, porque fue criada de una manera decente, algo que en Chaco esa palabra no la conocen los políticos, no saben lo que es la decencia.

- ¿Tiene miedo por usted, por su otra hija, por el resto de la familia?

- Tenemos custodia en la casa y custodias personales. Me cagaron la vida y encima se ponen en víctimas. Salieron a decir que esto es una campaña paga, entonces que digan quién me paga, muestren la cuenta donde me pagan, porque es fácil decir una pelotudez como esa, yo di nombre y apellido de quien dijo que era mi jefe y quien dijo que si le tocaban el culo a Emerenciano le tocaban el culo a él, lo dijo César Sena, ahora que den el nombre y apellido de quien me paga y que muestren la cuenta donde yo cobro.

-¿Qué otras cosas no se saben en el resto del país de lo que pasa en el Chaco?

- La corrupción en el país es un cáncer y tiene metástasis en cada provincia, donde hay víctimas del poder. En cada provincia hay un mafioso tapado por el poder. Capitanich es un mafioso, el padre de la mafia.

- ¿El presidente de la nación se comunicó con usted o alguien de Presidencia, el Ministerio de la Mujer?

- No, porque no soy familiar de (Santiago) Maldonado, soy familiar de Cecilia.

- ¿O sea, tiene que ver con qué lado de la grieta puede llegar a estar?



- Soy apolítica y digo que todos los políticos son una porquería, unas cucarachas, del partido que sea. Les digo cucarachas porque ponen a alguien que no está tan quemado, vio que las cucarachas aparece una, pero si buscas hay más de mil, ellos ponen alguien que no está tan quemado sonriendo en la boleta y después en la lista sábana hay gente que no está limpia, que tienen prontuarios, entonces, no sabes a quién puta votar y en todos los partidos hay lo mismo.

- Agradecemos su testimonio y su valentía...

- Ya me arrancaron el corazón, me destruyeron la vida, ya no le tengo miedo a nada, me sacaron tanto que me sacaron el miedo, no les tengo miedo. Siento que quiero justicia y no importa el precio. No me importa si me cuesta la vida. Y siento que el pueblo argentino se va a levantar conmigo, porque un grupo de miserables no puede contra un pueblo.