Cardiología en riesgo: advierten sobre una "tormenta perfecta" en el sector sanitario

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News) el Dr. Alfredo Bravo, reconocido cardiólogo y vicepresidente del Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista, emitió una severa advertencia sobre la situación actual en la colocación de stents, alertando sobre una potencial crisis en el sector de la salud cardiovascular.

"Es una advertencia que ya venimos haciendo hace mucho tiempo", expresó el Bravo. "El año pasado hicimos una notificación que no tuvo repercusión en los medios como ha tenido esto. Para nosotros es una alegría que los medios de comunicación lo expongan a la sociedad, porque lo estamos tratando de transmitir es que no es inmediato, pero si seguimos así en unos meses, si esto no se corrige vamos a empezar a tener algunas dificultades”, comenzó explicando el profesional.

El experto destacó tres factores críticos que están convergiendo en lo que podría ser una "tormenta perfecta" para la colocación de stents en Argentina. En primer lugar, mencionó las dificultades con los materiales, especialmente los precios elevados y la escasez de suministros debido a la falta de interés de las multinacionales en un mercado considerado poco atractivo. Además, señaló la crisis en el suministro de material de contraste, esencial para los procedimientos, debido a conflictos internacionales que han afectado la producción global.

Un stent es un pequeño tubo de malla metálica o plástico que se expanden y quedan alojados de manera permanente en el conducto obstruido para mantenerlo abierto y restablecer el flujo del líquido corporal correspondiente.

En cuanto a la tecnología necesaria para realizar estos procedimientos, el médico advirtió sobre la importancia de mantener y mejorar los equipos, como los angiógrafos, para evitar complicaciones en el futuro. Sin embargo, resaltó que la falta de recursos para esta mejora podría traer consigo problemas adicionales.

Finalmente, el cardiólogo enfatizó la preocupación por la mano de obra calificada, incluyendo médicos y técnicos especializados, quienes podrían optar por emigrar a otros países en busca de mejores condiciones laborales y económicas.

El Dr. Bravo concluyó su advertencia con un mensaje de precaución para la población: "Lo primero que tiene que saber la población es que la práctica todavía se hace, el sistema todavía aguanta. Lo que está ocurriendo ahora es con las prácticas programadas que se están enlenteciendo". Asimismo, instó a la población a informarse sobre la situación actual en el sector de la salud cardiovascular y a mantener la calma ante los posibles retrasos en los procedimientos.

Esta advertencia emitida por el profesional y respaldada por el Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista plantea un llamado urgente a la acción por parte de las autoridades de salud y los responsables políticos para abordar las preocupaciones planteadas y garantizar la continuidad de los servicios cardiológicos en el país.

