Brote de dengue: escasez de repelentes y precios exorbitantes

Las fuertes lluvias registradas durante los meses de verano en Argentina dejaron una situación crítica ayudando a que persista la invasión de mosquitos magnificó la gravedad del brote de dengue, con un saldo preocupante de unos 130 muertes confirmadas y más de 180.000 casos reportados en el país, exacerbado por la coexistencia de dos variantes del mosquito transmisor.

A la ya histórica escalada de este brote se suma un desafío adicional que la adquisición de repelente, vital para protegerse contra el Aedes aegypti.

Tanto en los híper y supermercados, como en establecimientos locales o en farmacias, la búsqueda de un simple aerosol, crema o espiral puede convertirse en una odisea, con una oferta limitada y precios inflados debido a la alta demanda.

Cuál es el costo de adquirirlos en línea

Los precios de los repelentes y espirales para mosquitos varían ampliamente en los sitios de compra en línea en Argentina. Por ejemplo, un paquete de 24 espirales oscila entre $33.000 y $85.000, mientras que un blíster de 4 unidades ronda los $9.000.

Las tabletas repelentes para 24 noches se sitúan en torno a los $4.500, y un aparato de enchufe tiene un costo de entre $7.500 y $9.200. Es importante considerar los gastos de envío, que dependen del tipo de correo y la ubicación.

En cuanto a los aerosoles, el precio del envase más económico ronda los $9,000, pero puede llegar hasta los $64.999, algo que parece descabellado teniendo en cuenta la situación económica actual, y considerando que la vacuna está cercana a ese precio.

En cuanto a esta última, la vacuna TAK-003 fue aprobada por la Anmat en diciembre y se encuentra disponible en vacunatorios privados y algunas farmacias. Consiste en dos dosis administradas cada tres meses, con un costo total de $100.000. A pesar del brote, el Gobierno nacional aún no contempla su inclusión en el calendario nacional de vacunación, argumentando que la efectividad de la vacuna no está comprobada y que su aplicación no garantizaría la inmunidad antes de cuatro meses, cuando el mosquito ya no sea una amenaza.

Ante la creciente preocupación por la falta de acceso a repelentes y el alto costo de la vacuna, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado denunciando presiones para promover la vacunación.

En un intento por abordar la situación, el Instituto Biológico Tomás Perón en La Plata, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, produjo más de 13 millones de mililitros de repelente en 2023, distribuyéndolos en áreas con focos epidemiológicos a través de los hospitales locales.

Además, la Municipalidad de Lomas de Zamora firmó un convenio con el Colegio de Farmacéuticos del distrito para fabricar su propio repelente, que será distribuido en las áreas más afectadas por el brote, en un esfuerzo conjunto por mitigar la propagación del dengue.

Repelente gratis en Formosa

La provincia de Formosa también intensificó los esfuerzos para combatir la propagación del dengue. En ese marco, el Laboratorio de Especialidades Médicas (Laformed), establecido en el 2002 por la Provincia, desempeña un papel crucial en esta lucha al producir larvicidas y repelentes durante todo el año.

La calidad de los productos de Laformed está garantizada mediante controles y supervisión realizados por universidades y entidades nacionales, lo que refuerza la eficacia de las medidas preventivas contra el dengue en la región.

La fabricación, envasado y distribución de repelentes se llevan a cabo en las propias instalaciones de la empresa, y luego son entregados gratuitamente a las familias formoseñas a través de visitas casa por casa realizada por trabajadores y promotores sociales.

