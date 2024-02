La cerveza acompaña los momentos de placer de la humanidad desde tiempos remotos, en muchas culturas se celebra su producción y consumo con fiestas ya famosas en todo el mundo. Las regiones y las modalidades de producción, el tipo de cereal que se utiliza y los cortes han dado como resultado las más diversas variedades tanto en color, sabor como en concentración de alcohol. Una entrevista de El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News ), acerca al mundo de esta apreciada bebida.

Martín Boan, sommelier de cerveza, destacó: “La gente quiere pasarla bien, distraerse, disfrutar, pasar un buen momento y justamente cuando hay poca lluvia y épocas de calor aumenta el consumo, por eso nosotros que tenemos un bar, y por ejemplo queremos que los viernes no llueva porque es cuando más sale la gente y más consumo hay".

“El consumo de cerveza es importante en volumen respecto al vino. Somos una región vitivinícola pero importante en producción de cerveza, también hay un concepto que tienen los ingleses que si vos trabajas para cuando salís a la tarde podes irte a tomar una birra, sino para qué trabajas. También es una propuesta económica, barata. Los ingleses trabajan para que a las 17 cuando salgan y se puedan tomar una pinta", ejemplificó.

“Nosotros tenemos una propuesta económica, accesible, son salidas que la gente puede disfrutar, gustos que se pueden dar sin grandes lujos".

“La gente va incursionando en otros sabores, las lupuladas, IPA, en el mundo Premium son las más requeridas por una cuestión de ser agradables al paladar, y por una cuestión de frescura una rubia simple siempre es la más pedida. Cuando hace mucho calor se buscan cerveza bien livianas con alto nivel de consumo".

Boan explicó que el color de la cerveza es una percepción: "No tiene nada que ver con la intensidad, puede haber cervezas negras de 3,5 de alcohol, también suaves que son simplemente oscuras pero no son tan intensas como la gente piensa".

Temperatura y espuma

“La cerveza siempre tiene que tener un dedo de espuma, centímetro y medio, dos centímetros de espuma porque hace que los aromas afloren de a poco, visualmente se ve mejor y es más cremosa a la hora de beber".

“En nuestro país no es lo mismo Santa Cruz que Santiago del Estero, o sea no es lo mismo servir una cerveza en una zona tropical servirla helada y en una región fría servirla templada".

“La temperatura es clave, siempre recomiendo en esta época en donde hay días intensos de calor, que la cerveza vaya lo más frías posible, total se va a temperar en minutos. El vaso de vidrio que esté fresco, no congelado, el vaso no tiene que aportarle temperatura pero tampoco darle frío porque sino no la podemos servir bien, se va a transformar todo en espuma”, concluyó