Avistaron un kayak que podría ser el de los pescadores desaparecidos

Un piloto privado que participa del operativo de búsqueda de Ramón Román, de 56 años, y Gabriel Ralmann, de 38, –los dos amigos que desaparecieron el domingo último tras ingresar al mar con la intención de pescar a bordo de un kayak– reportó el hallazgo de lo que podría ser una embarcación similar a la que utilizaban los hombres el pasado domingo.

“Puede ser como no, no descartamos nada”, aclaró este jueves Lucas, hijo de Ramón, y confirmó que el hallazgo fue a la altura de la ciudad balnearia de San Bernardo. Después, comentó que “un piloto del aeródromo de Santa Teresita estaba volando en búsqueda y encontró un supuesto kayak. El piloto está convencido de que es un kayak. No es lo mismo una foto que la vista humana en el momento”.

Gabriel Ralmann y Ramón Román desparecieron el domingo.

Aunque la noticia se dio a conocer este jueves, el avistaje del supuesto kayak ocurrió unos 1.500 metros mar adentro cerca de las 16 del pasado martes, entre San Bernardo y Costa Azul.

Pero Lucas deslizó una duda cuando dijo que los familiares de los desaparecidos están trabajando para que se habilite el aeródromo de Santa Teresita. “Tenemos un avión ahí y no lo podemos despegar. Hoy, después de que hayamos ido nosotros, lo clausuraron. Es muy raro”, comentó.

La búsqueda

La Subsecretaría de Emergencias del gobierno bonaerense está a cargo del operativo, en el que también intervienen la Armada Argentina, la Prefectura Naval y las municipalidades del Partido de La Costa y Pinamar.

En tanto, las autoridades navales argentinas solicitaron este miércoles al Gobierno uruguayo que dieran aviso urgente a navegantes de la zona para que colaboren con los rastrillajes.

Esto se debe a que los familiares de Ramón expusieron la hipótesis de que el kayak podría estar cerca de ese país, a unos 200 kilómetros al sur de Punta del Este. Sin embargo, según quienes entienden en materia de navegación es que esa posibilidad “es bastante remota”.

Las acciones desplegadas por la Prefectura incluyen la movilización de dos guardacostas para realizar el relevo del buque Río Luján, utilizado en los últimos días, mientras que la búsqueda terrestre se realiza con camionetas y mediante efectivos que patrullan a pie en dirección hacia la zona norte.