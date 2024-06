Atracones versus sobreingestas: causas y diferencias a la hora de comer

Si hay algo que caracteriza a los argentinos es la pasión. Y entre estas pasiones, la de la comida es algo que nos llena de orgullo. Cenas, desayunos de trabajo, almuerzos familiares, asados, locros del 25 de mayo... La lista sería eterna. Pero como toda pasión, hay que tener cuidado de no sobrepasar ciertos límites. Y ahí también aparece algo que es casi parte de nuestro ADN: las complicaciones del organismo por causa de comer mal, mucho, rápido o sin control.

Araceli Vallone, licenciada en nutrición

Hay dos conceptos que aparecen luego de un desarreglo alimenticio: el atracón y la sobreingesta. La licenciada Araceli Vallone dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) para hacer una diferencia entre ambas palabras:

"Una cosa es comer un poco de más en un día especial. Eso es una sobreingesta. Pero comer grandes cantidades de comida sin control, sea dulce o salado, eso es un atracón. Y este último tiene la particularidad de que se da en soledad", comenzó la profesional.

Hablar de un atracón es hablar de varios días comiendo de esta manera. "La gente, en su casa, arrasa con todo: sacan cosas de la alacena, cuando van a casa compran alimentos y se los comen todos juntos, lo que genera una sensación de incomodidad física, y de culpa".

Vallone hace hincapié en que la diferencia más grande es que los atracones se producen por falta de comida (hambre), generado por las dietas restrictivas. "Y está el factor emocional, que no se puede separar de esta actitud", añade la nutricionista.

Para evitar los atracones, hay que trabajar tanto en lo nutricional como en lo psicológico

En general, la rutina comienza así: el individuo comienza una dieta, soporta uno o dos días, pero al tercero ya no puede tolerar la falta de alimentos. "Ahí, la persona sucumbe y trata de comer de todo. Es cuando hace falta una regulación", indica Vallone.

En este sentido, comenta que esta situación aparentemente incontrolable es más común de lo que podría creerse: "Al otro día de soportar la culpa, la persona vuelve a la dieta, y nuevamente cae. Es hora de echar mano a un nutricionista y a un psicólogo, quienes juntos deben encontrar el origen de estos atracones", aconseja la licenciada en nutrición.

En diálogo con Fernando García y Carlos Fernández, conductores del programa, Araceli Vallone cuenta que "la comida se usa para tapar algunas cosas. Si uno tiene un día difícil en el trabajo, o sufre alguna situación personal, definitivamente puede terminar todo en un atracón.

Hay que evaluar todos los aspectos de la persona. Así y todo, hay tratamientos para frenar estos impulsos". Y varios son los elementos que están incluidos en este tipo de tratamientos.

Atracón no es lo mismo que bulimia

Para empezar, hay que ayudar a que el individuo salga del círculo de la dieta, en el caso de que la dieta no funcione. Segundo, ordenar la alimentación, validar lo que se va a comer. "Y entender que no se puede quitar todo de golpe. Sumar una copa de vino a la noche, por ejemplo. Esto da más estabilidad a la persona, sobre todo sabiendo que no hay que restringirse para entrar en un círculo de normalidad", aporta la licenciada.

Cabe recordar la gran diferencia que hay entre trastornos graves de alimentación, como la anorexia y la bulimia, de lo que es un atracón.

"Hay personas que tienen conductas compensatorias después de comer, que es tratar de expulsar esa comida para no engordar. Esta acción no aparece en el atracón, porque la persona sigue su vida y al otro día repita su accionar de comer de todo. Pero de todos modos -aclara Vallone-, es importante evaluar en qué estado está esa persona, para llegar a un diagnoóstico que ayude a evitar dichas acciones", culmina.