Aseguran que la falta de electricidad será un problema global urgente

El crecimiento exponencial del mercado de vehículos eléctricos está poniendo a prueba las infraestructuras eléctricas de numerosos países. Mientras que naciones como Noruega celebran un impresionante 82% de ventas de vehículos eléctricos nuevos, otras, como Países Bajos, enfrentan desafíos críticos en sus redes eléctricas debido a la creciente demanda de energía de sus vehículos enchufables.

"La situación es insostenible", advierte la empresa Stedin, el principal distribuidor de energía en Países Bajos. Ciudades como Utrecht ya están experimentando una demanda eléctrica que supera la capacidad de sus redes, y otras, como Rotterdam, Ámsterdam y La Haya, podrían seguir pronto el mismo camino.

El CEO de Tesla, Elon Musk, destaca esta creciente demanda como un problema global en potencia. En la reciente conferencia del Bosch Connected World, Musk planteó: "primero hubo escasez de chips de red neuronal. Después, el problema de la disponibilidad estuvo en los transformadores reductores de voltaje. Esta sucesión de acontecimientos me lleva a pensar que el próximo problema será la falta de electricidad".

El diario The New York Times respalda estas preocupaciones, señalando que la demanda masiva de energía eléctrica no solo está sobrecargando las redes, sino que también podría comprometer los objetivos climáticos en los países desarrollados. En Estados Unidos, la expansión de centros de datos, la minería de criptomonedas y el avance de la IA están ejerciendo una presión extrema sobre la red eléctrica, especialmente en estados como Georgia, donde la demanda, es 17 veces mayor que hace una década.

Esta situación plantea desafíos significativos para la generación y distribución de energía eléctrica. Además, el aumento en la producción de microchips y baterías para vehículos eléctricos contribuye aún más a la demanda energética, lo que podría llevar al colapso de las centrales eléctricas.

Ante esta realidad, se está reconsiderando la estrategia de electrificación en la industria automotriz. Aunque los vehículos eléctricos seguirán siendo fundamentales, los modelos híbridos están ganando terreno como una solución más equilibrada y sostenible para mitigar las emisiones contaminantes sin sobrecargar las redes eléctricas existentes.

"Los autos eléctricos no reemplazarán completamente a los autos a combustión", opinó el físico argentino Juan Carlos Bolcich. "Esos motores podrán ser eléctricos a través de pila de combustible de hidrógeno, pero ahí habrá un desecho que es la batería", agregó.

“Lo que hay que hacer es usar esos recursos naturales infinitos pero variables, de manera inteligente. Porque el sol de noche no está, el viento no siempre sopla y los ríos no siempre tienen caudal. Y además, la demanda también es variable y estacional. Si la demanda es directa y la energía eléctrica que se genera, así como nace se consume, habrá momentos en los que no alcance y momentos en los que haya exceso de producción. Lo que hay que hacer es un colchón. Transformar esa energía de los recursos naturales en hidrógeno a través de electrólisis y almacenarlo para poder transformarlo en energía eléctrica nuevamente al momento que sean necesaria”, explicó el científico argentino.

Bolcich abogó por un enfoque más equilibrado que incluya el uso del hidrógeno como fuente de energía complementaria. Propone el almacenamiento de energía a través de electrólisis para satisfacer la demanda variable de electricidad y garantizar una transición energética más estable y sostenible a largo plazo.

“Los autos eléctricos no reemplazarán completamente a los autos a combustión, porque las autopistas por las que viaja la electricidad no darán suficiente respuesta. Esos motores podrán ser eléctricos a través de pila de combustible de hidrógeno, pero ahí habrá un desecho que es la batería. En cambio, el hidrógeno a inyección directa, permitirá mantener los motores a explosión, solo que el gas que combustione será hidrógeno y lo que saldrá por el caño de escape, será vapor de agua y no gases de efecto invernadero”, señaló Bolcich.

¿Qué elementos influyen en el consumo de un auto eléctrico?

Peso: un vehículo cargado aumenta el consumo al requerir más potencia. Clima: el rendimiento de las baterías disminuye con el calor o el frío, reduciendo la autonomía y aumentando el consumo. Velocidad: circular a altas velocidades puede aumentar el consumo hasta un 50%, mientras que la conducción en ciudad es más eficiente. Uso de calefacción o aire acondicionado: estos sistemas aumentan el consumo al utilizar energía de la batería. Tipo de conducción: una conducción agresiva consume más energía que una conducción suave. Presión de los neumáticos: una presión baja aumenta la resistencia al avance y el consumo. Aerodinámica: elementos como ventanas abiertas incrementan la resistencia al viento y el consumo. Orografía del terreno: circular cuesta arriba aumenta el consumo respecto a una carretera plana.

