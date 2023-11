Rompiendo estereotipos: Lala Pasquinelli en el escenario mundial

Inmersa en la esfera global del feminismo, la abogada, poetisa y activista argentina Lala Pasquinelli (47), ha alcanzado un hito significativo al ser reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2023 por la BBC. Su destacada labor en "Mujeres que no fueron tapa (Mqnft)" le otorgó un lugar en la prestigiosa lista en la categoría de "Cultura y Educación". Esta distinción la coloca como la única representante argentina en el proyecto BBC100Women este año y la tercera en la historia, siguiendo los pasos de Mabel Bianco y Alba Rueda.

El reconocimiento, recibido en un momento crucial para los feminismos en Argentina, ha consolidado la posición de Pasquinelli en la lucha por la igualdad de género. En sus palabras, este logro la valida y visibiliza, reforzando su compromiso con la deconstrucción de estereotipos de belleza y desafiando mandatos sociales a través de su proyecto innovador.

En el panorama diverso de mujeres influyentes de 2023, Pasquinelli comparte espacio con figuras destacadas como la histórica feminista Gloria Steinem, la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, la ganadora del Nobel de Economía Claudia Goldín y la experta en inteligencia artificial Timnit Gebru. Este reconocimiento destaca no solo su impacto en la cultura y educación, sino también su contribución al cambio social en un contexto global.

"Mujeres que no fueron tapa"

El proyecto "Mujeres que no fueron tapa" nació en 2015 como una iniciativa original de Lala Pasquinelli. Su objetivo fundamental es cuestionar los estereotipos de belleza y la representación de las mujeres en los medios de comunicación y la cultura popular. La propuesta va más allá de las campañas virales; invita a las mujeres a reevaluar la narrativa en torno a sus cuerpos, abordando temas como el envejecimiento y las dietas.

La reciente campaña #HermanaSoltaLaPanza, un llamado a la acción, destacó historias reales de personas de todas las formas y tamaños, desafiando las normas impuestas por una visión homogénea de la belleza femenina. Pasquinelli trabaja incansablemente para desmantelar los ideales de belleza que considera 'clasistas, sexistas y racistas', contribuyendo así a la lucha contra la desigualdad de género.

Un reconocimiento a la labor comunitaria y al cambio climático

La elección de las mujeres influyentes de 2023 se basó en el criterio de destacar aquellas que trabajan para ayudar a sus comunidades en diversos ámbitos, incluyendo la política, cultura, educación, deporte, ciencia, salud y tecnología. Además, en vista de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), se resaltó a aquellas que colaboraron para enfrentar el cambio climático y tomar medidas para adaptarse a sus impactos.

En este contexto, Lala Pasquinelli se erige no solo como una defensora de la igualdad de género sino también como una activista comprometida con las comunidades y la sostenibilidad ambiental. Su inclusión en esta lista subraya su papel multifacético en la construcción de un mundo más equitativo y sostenible.