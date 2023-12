Pruebas PISA: 7 de cada 10 estudiantes no logra niveles básicos en matemática

Una vez conocidos los resultados de las pruebas PISA 2022, las noticias no son nada buenas para nuestro país: el estudio reveló que 7 de cada 10 estudiantes no logra niveles básicos en Matemática, mientras que en Lengua y Ciencia, 5 de cada 10 adolescentes no alcanzan los niveles mínimos de desempeño.

Es de destacar que tras el informe “¿Cómo le fue a Argentina en las pruebas PISA 2022?” del Observatorio de Argentinos por la Educación, se constató que la Argentina sigue en los niveles promedio de 2018. Para dar un parámetro, en esta edición participaron 81 países y tras el relevo de las pruebas se confirmó que la Argentina quedó en el puesto 66.

"El informe compara los resultados del año pasado con los desempeños en ediciones previas. Los datos de 2022 muestran que la Argentina queda rezagada con respecto a otros países latinoamericanos. En Matemática fue de 378 puntos y queda por debajo de Chile (412 puntos), Uruguay (409), Costa Rica (385), México (395), Perú (391), Colombia (383) y Brasil (379). Detrás quedaron Guatemala (344), El Salvador (343), Panamá (357), Paraguay (338) y República Dominicana (339)", destaca.

En esta área de enseñanza, el 72,9% de los estudiantes se ubica por debajo del Nivel 2 de desempeño y tiene apenas un 0,3% de alumnos en los niveles más altos (5 y 6); mientras que en los países de la OCDE, el 8,7% de los alumnos alcanzan esos niveles.

Acerca de Lengua, se vislumbró un resultado desmotivador. La Argentina pasó de 402 puntos en 2018 a 401 en 2022, y quedó debajo de Chile (448), Uruguay (430), Costa Rica (415), México (415), Brasil (410), Colombia (409) y Perú (408). Los estudiantes argentinos sólo superan a los de Panamá (392), Guatemala (374), Paraguay (373), El Salvador (365) y República Dominicana (351).

"En esta materia, nos ubicamos en el puesto 58° sobre 81 participantes y el 54,4% de los estudiantes está por debajo del Nivel 2 de desempeño. Por otro lado, la Argentina tiene apenas un 1% de alumnos en los niveles más altos (5 y 6); para la OCDE, el promedio es 7,2%".

Por último, con respecto a Ciencias, el país llegó a 406 puntos y de nuevo quedó debajo de Chile (444), Uruguay (435), México (410), Costa Rica (411), Colombia (411) y Perú (408). En esta área, sí supera a Brasil (403), Panamá (388), Paraguay (368), República Dominicana (360), El Salvador (373) y Guatemala (373).

"Se ubica en el puesto 60° sobre 81 participantes en esta asignatura y el 53,9% de los estudiantes se ubica por debajo del Nivel 2 de desempeño. Solo un 0,5% de alumnos está en los niveles más altos (5 y 6); para la OCDE, el promedio es 7,5%", remarcan.

Singapur Macao (China), China Taipei, Hong Kong (China) y Japón son quienes lideran el ranking de PISA 2022 en Matemática: "En la misma asignatura, también se vieron fuertes caídas para todos los países nórdicos- Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Noruega".