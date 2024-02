Murió Ricardo Monner Sans, incansable denunciante de corrupción

Ricardo Monner Sans fue un incansable luchador contra la corrupción, denunciando y llevando adelante procesos judiciales en causas muy notorias desde hace décadas. Como ejemplo vale citar que fue uno de los abogados que llevó adelante la querella en el caso por la venta de armas a Ecuador y Croacia durante el menemismo y la causa Ciccone que involucró al vicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou.

Su fallecimiento a los 87 años enluta a su familia. Colegas y figuras públicas salieron a despedirlo y brindarle el merecido reconocimiento. Hijo de un ex decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y una profesora de historia. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires y luego en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue presidente de la Asociación Civil Anticorrupción.

Una de sus causas más importantes fue la que investigó en 1995 el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, luego de una investigación del periodista Daniel Santoro en Clarín, que consistió en el contrabando de más de 6,5 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia, en guerra con Perú y Serbia respectivamente en esos tiempos.

Monner Sans también investigó irregularidades en el Pami entre 1992 y 1994. Primero durante la gestión de Matilde Svatetz de Menéndez y luego de Víctor Alderete, y en el kirchnerismo, investigó los contratos del Ministerio de Producción con actores K, o los viajes de Hugo Moyano y su gente al Mundial de Sudáfrica 2010.

“Me parece que no me iré de este mundo sin haber tenido el privilegio de tener un ratito preso al expresidente de la República Carlos Saúl Menem y a un ex vicepresidente de la República: Amado Boudou”, había dicho Monner Sans en 2017 durante una entrevista con La Nación+.

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del doctor Ricardo Monner Sans, quien no solo ha luchado contra la corrupción, sino que ha brindado generosamente su tiempo y saber a paliar el dolor de las víctimas que perdieron violentamente un ser querido", fue el mensaje que le dedicó la agrupación Usina de Justicia.