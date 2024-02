La emoción de Javier Milei tras el gesto fuera de protocolo del papa Francisco

El presidente Javier Milei se retiró emocionado de la Basílica de San Pedro, donde asistió a la ceremonia de canonización de Mama Antula que encabezó el Papa Francisco, con el que mantuvo dos encuentros breves por fuera del protocolo: el último, al cabo de la misa, terminó con un cálido abrazo.

"Fue muy fuerte, un gesto tremendo. No lo puedo creer, se salió de protocolo y me vino a saludar. Es imposible que no me emocione", relató un todavía conmovido Milei cuando se retiraba de El Vaticano junto a la comitiva oficial.

Milei y el Papa se habían saludado antes de la ceremonia. Al arribar a la basílica, fue invitado por las autoridades a acercarse a un lugar reservado en el que mantuvo un breve pero cálido saludo con su anfitrión. Lo acompañaban la canciller Diana Mondino y la secretaria general de Presidencia, su hermana Karina Milei, quien fue vestida ajustada a protocolo.

Quienes presenciaron de cerca ambos encuentros aseguran que hubo "muy buena sintonía" y cuentan que hasta hubo un momento de distensión especial y risas cuando el Papa le agradeció por ir a Roma y presenciar la ceremonia.

El sumo pontífice también saludó a Guillermo Francos, Jorge Macri y al resto de la comitiva argentina que viajó a El Vaticano.

Además, con tono jocoso, Francisco le hizo referencia al prolijo look que eligió el Presidente para ir a El Vaticano, luego de una gira en la que se mostró informal: "Valoro mucho que te hayas peinado para venir". Cuentan que Milei le festejó la mención y le agradeció por recibirlo.

En rigor, estos dos encuentros no estaban programados. En el entorno presidencial se conformaban con un saludo de ocasión, a la espera de la audiencia privada que mantendrán este lunes 12 de febrero, en la que tendrán tiempo para dialogar en profundidad sobre la situación en la Argentina y a nivel global. "Será muy fructífero", creen desde el Gobierno.

Atrás quedó el entredicho que se generó por aquella polémica declaración que realizó Milei en 2020, cuando todavía se paseaba por los canales de televisión como economista y ni siquiera pensaba en ser candidato, y calificó al Papa como "el máximo representante del maligno en la Tierra". Durante el debate por el balotaje, el líder libertario aprovechó que Sergio Massa le recordó el episodio y dio sus disculpas: "Ya he pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema cuando me equivoco, y no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso".