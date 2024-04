Excombatientes se retiraron molestos por un discurso partidario

En el marco de los homenajes realizados este martes a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, un grupo de excombatientes se retiró de un acto llevado adelante en la localidad de Verónica, partido de Punta Indio, tras ofenderse con el discurso introductorio de una profesora de Historia.

El escándalo ocurrió casi al comienzo de la jornada y frente a decenas de personas, entre las que también se encontraban familiares de los homenajeados, personal docente y estudiantes que estaban ubicados a un costado del atril junto con las banderas listas para entonar el Himno Nacional.

El incómodo momento, que provocó la interrupción y posterior suspensión de la ceremonia, se desató cuando la profesora comenzó a leer las palabras que había preparado para recordar el hecho conmemorado cada 2 de abril.

Sin embargo, su exposición no fue bien recibida por los veteranos convocados, quienes mostraron incomodidad con su relato, lo calificaron de “partidario” y, en consecuencia, tomaron la decisión de irse en fila y delante de todos.

El retiro de los hombres sucedió cuando la profesora cuestionó el rol de los medios durante el conflicto bélico desarrollado en 1982, cuando Argentina aún se encontraba en la última dictadura militar.

“Los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”, fue la frase que desató el enojo de los excombatientes, el cual quedó registrado por varios videos que luego se difundieron en redes sociales.

Instantáneamente después de dicha oración, todos ellos, que se encontraban ubicados en una hilera de sillas localizadas en la primera fila, se pararon y se fueron uno atrás del otro.

Su reacción causó apenas unos segundos de desconcierto, pero los motivos del accionar fueron entendidos rápidamente por los presentes que apoyaron su decisión con aplausos.

La docente al frente del acto cortó su discurso y se quedó en silencio durante algunos minutos. En ese tiempo, según se escucha en las grabaciones, varios familiares de los veteranos comenzaron a criticarla por sus dichos durante la jornada.

A pesar de la incomodidad de la situación, la profesora no se movió de su lugar y se quedó parada en el atril. Con los excombatientes ya retirados, la mujer volvió a tomar el micrófono para hacer una pregunta que causó malestar. “¿Continuo?”, preguntó.

La respuesta en general fueron abucheos y más críticas. En este contexto, se escucha un diálogo entre el personal docente que se encontraba junto a los estudiantes y uno de los participantes del acto.

En la conversación, se oye que quien estaba a cargo de los menores cuestiona el accionar de los homenajeados por interrumpir el acto de esa manera y al frente de los alumnos.

“Bueno, puede pensar diferente, es respetable. Hay chicos”, dice una mujer en defensa de su compañera y dejando entrever su desacuerdo con lo sucedido frente a los jóvenes.

La respuesta del otro lado fue contundente y a favor de la retirada masiva de los veteranos de guerra: “Si, ¿y? ¿Y los chicos tienen que escuchar eso?”, le cuestionó.

“Ella continuó hablando con las sillas ya vacías. Después también dijo unas palabras refiriéndose al gobierno actual, de su política económica. Quizás muchos podemos coincidir o no respecto del análisis ella hizo, pero entendíamos que ese no era el momento de hablar sobre esos aspectos, sino de homenajear a los héroes”, remarcó.

La mayoría de los veteranos y familiares que se retiraron del lugar no regresaron. No obstante, la ceremonia continuó. Para ese entonces, en la plaza habían quedado pocos, entre ellos algunos de los ahora ciudadanos ilustres, muchos de los cuales habían viajado desde provincias como Córdoba sólo a recibir la distinción.

El jefe comunal, David Angueira, tomó la palabra poco después y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por las palabras iniciales. Luego las reiteró en sus redes sociales.

“Para la mayoría de las personas que estuvieron en la guerra, estas fechas son doblemente dolorosas porque también recuerdan a sus compañeros caídos. Ayer vi a todos muy dolidos y tristes, además, por el discurso. No me quiero borrar esa imagen para no olvidar ese destrato. Ninguno pudo disimular la angustia de escuchar en primera fila palabras que los agravian”, reflexionó Aldo sobre lo sucedido.

Y concluyó: “Cada 2 de abril es un momento de congoja, muy emotivo para nosotros. Es una lástima que una fecha que siempre ha sido de unión termine siendo empañado por alguien que eligió la pertenencia partidaria antes que entender el momento histórico que se estaba viviendo”.

Las sentidas palabras de un veterano

Luego, uno de los veteranos que se retiró del acto regresó y pronunció unas palabras. "No lo esperábamos. Por un momento me sentí una relación de presión para un 24 de marzo, no para un 2 de abril. Nosotros los veteranos de guerra sentimos un gran respeto por lo que pasó, por lo que se vivió. Épocas equivocadas. Errores y horrores de los dos bandos. No se defiende a nadie, pero no era momento para nosotros".

"Le pido perdón a mis camaradas que están en el cielo por este momento vivido. Venimos acá por ellos, no por nosotros. Nosotros pudimos volver, podemos hablar, contar, darle la experiencia vivida. Le pido perdón al público por este momento vivido y la situación en la que nos encontramos, y por qué nos retiramos. Porque nos sentimos agraviados, por esa razón nos hemos retirado. Perdón por este momento vivido, no lo esperábamos".