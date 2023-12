Desafío judicial: problemas técnicos impiden acceder al celular de Sofía Clerici

La Justicia enfrenta un desafío técnico en la investigación de Sofía Clerici, ya que el software de Gendarmería no logra abrir el Iphone 13 de la modelo. Este inconveniente también afecta la apertura de otro celular y una computadora de la misma marca. A pesar de ello, la modelo aún no ha reclamado los casi USD 600 mil secuestrados en su casa. El caso de Insaurralde aún no se resuelve.

Más de dos meses después de su controvertido viaje a Marbella, Martín Insaurralde mantiene un notable silencio político. La Cámara Federal de La Plata decidió inhibir todos los bienes a su nombre, mientras la mirada se centra en la Justicia. Esta medida, que también afecta el patrimonio de Sofía Clerici, representa un golpe económico significativo según expertos legales.

Los peritos a cargo de la investigación del caso de Insaurralde, enfrentan dificultades para avanzar en la pericia de los teléfonos de Clerici. El programa UFED de la empresa Cellebrite, utilizado por Gendarmería, no puede abrir algunos modelos de Iphone 13. Esta limitación tecnológica se extiende al Iphone 11 y a una computadora de la misma marca.

La incertidumbre persiste en torno a los teléfonos secuestrados, y los investigadores dudan si eran los únicos de Clerici o si junto a Insaurralde tenía más. La apertura de estos dispositivos podría revelar posibles negociaciones antes de la publicación de las fotos, así como conversaciones relevantes sobre y después del viaje a Marbella.

A pesar del tiempo transcurrido desde el escándalo, la investigación judicial sigue acumulando informes patrimoniales. La Justicia analiza más de 200 vuelos realizados por Insaurralde desde 1995 en aviones privados. La relación de los gastos del viaje a Marbella, incluyendo el alquiler del yate Bandido, sigue siendo un elemento clave en la pesquisa.

El viaje de Insaurralde y Clerici a Marbella alcanzó un costo de más de 55 mil dólares, detallando gastos en el hotel Marbella Club, el alquiler del yate Bandido, y pasajes aéreos. La Policía de España reveló que la estadía en el hotel y el alquiler del yate sumaron 39.487,65 euros. Elementos secuestrados, como tarjetas de crédito y un block de notas, añaden complejidad a la investigación.

En medio de estos desafíos judiciales y tecnológicos, la trama legal continúa desarrollándose, revelando nuevos detalles sobre el controvertido viaje y sus implicaciones para Insaurralde y Clerici.