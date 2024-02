Argentina está en el Top Five de los más infieles de Latinoamérica

Febrero no es solo el mes del amor y la amistad, sino también de la infidelidad, por lo tanto, muchas personas (tal vez de manera encubierta), celebrarán el próximo 13 de febrero.

El Día del Amante surgió en Estados Unidos, pero Argentina es uno de los países con más infieles de América Latina.

En ese sentido, Gleeden -la aplicación líder de encuentros no monógamos pensada por y para mujeres- construyó el ranking de los países más infieles, a partir de la concentración de usuarios inscritos en la aplicación según cada ubicación geográfica.

En base a estos datos, se pudo determinar que Argentina es el cuarto país “más infiel” de Latinoamérica, detrás de Brasil, Colombia y México. El ranking en América Latina se conforma de la siguiente manera:

Brasil

Colombia

México

Argentina

Chile

En ese sentido, también se realizó el ranking de las cinco provincias de la Argentina con mayor cantidad de infieles:

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Ciudad de Buenos Aires

Salta

Misiones

Al consultar a los usuarios de la aplicación por lo que buscan en su relación paralela, las respuestas fueron variadas: Mientras un 39% afirma que lo hacen por atracción sexual a su amante, el 32% dice que tiene amantes para romper con la rutina, el 26% para cumplir sus fantasías restantes y el 3% porque no se sienten a gusto con su pareja habitual y necesitan comprensión.

Entonces, como cada relación es distinta y lo que cada uno busca no es igual, existen distintos “estilos” o patrones comunes a la hora de amar que pueden definirse con las siguientes referencias: amor tipo “Eros”, amor tipo “ludus”, amor “pragmático”, amor “obsesivo” y amor “altruista”.

Amor tipo “Eros”

Caracteriza a las personas que priman el sexo y la atracción física en una relación. No es raro que estas personas vivan situaciones como “amores a primera vista”, o que sientan un deseo sexual intenso por la persona que les atrae

La relación suele ser pasional y carnal y no conciben una relación con una persona que no les guste físicamente. A este tipo de personas les gusta seducir y ser seducidas a nivel físico.

Amor tipo “Ludus”

En este caso lo importante es compartir momentos de diversión y disfrute con su pareja. El ocio y hacer planes es vital para ellos y no conciben una relación “casera” o aburrida. Buscan parejas con las que tengan aficiones comunes y se interesan por aquellas personas con las que puedan disfrutar. La conexión emocional o sentimental no es tan importante para ellos, pues se sienten plenos y satisfechos disfrutando de planes intensos con sus parejas.

Amor tipo “pragmático”

Para este tipo de personas lo importante es sentirse cómodos, tranquilos y seguros en la relación. No les gusta asumir riesgos y buscan una relación de pareja con un compañero o compañera que tenga la misma filosofía de vida o incluso un nivel cultural o económico similar. No quiere decir que la relación sea aburrida, pero pasión, no hay en su relación.

Amor tipo “amistoso”

Esta forma de amar es lo más similar al cocinado a fuego lento en materia sentimental. Para las personas que aman de esta manera es importante dar pasos poco a poco. Primero son amigos e incluso en algunos casos muy buenos amigos y poco a poco, casi sin darse cuenta, se convierten en pareja. Empiezan a vivir juntos y llega un momento en que lo comparten todo.

Amor tipo obsesivo

Muchas de las personas que manifiestan esta forma de amar suelen estar inmersos en una relación de dependencia emocional. Son personas que necesitan sentirse queridos, que son muy demandantes.

Amor tipo “altruista”

En este caso prima el interés del otro en lugar del de uno mismo. Este tipo de personas se sienten bien si ven felices a su pareja, sean o no correspondidos en el amor.