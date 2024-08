Apuestas online y su efecto patológico en la salud mental

Los chicos ingresan a las aplicaciones de apuestas, incluso siendo menores de edad. Es que los filtros de edad son escasos y fáciles de falsear para ellos. Las plataformas de apuestas suelen ofrecer inicialmente monedas virtuales gratuitas, pero rápidamente se convierte en una exigencia de dinero real que suele ser facilitado por las familias a través de billeteras virtuales.

Federico Pavlovsky, psiquiatra especialista en adicciones, apuntó en el El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) "En Argentina en relación con las apuestas online posiblemente la campaña publicitaria más importante de los últimos 20 años y en adicciones sabemos, cuando las estudiamos como la nicotina, sabemos que hay una relación directa entre cuando aparece la industria de la publicidad con sus campañas inteligentes, creativas, armadas por equipos de trabajo, con mucha gente y mucho dinero.

"Sabemos que vamos a aumentar el consumo, lo aprendimos con la nicotina, lo sabemos con el alcohol y lo estamos viendo con las apuestas online, pero no solo eso, sino una generación de adolescentes, aquella que se denomina generación Z que nació casi con un teléfono celular en la mano".

"Tenemos una banda ancha como nunca creímos, una velocidad increíble y un acceso a un montón de actividades, ya no solo son los juegos, es el mundo de las apuestas online, es el mundo de la pornografía", ejemplificó.

En tanto, señaló que, "quizás un tema que se habla poco, que es cómo de alguna manera los chicos. Hablo de preadolescentes, que tienen acceso a todo, con bajo control parental, muy bajas medidas de seguridad".

La tormenta perfecta porque primero vienen los inventos tecnológicos, los desarrollos, mucho tiempo después vienen las leyes. Las leyes regulan retrospectivamente, pero la tecnología va mucho más rápido que las leyes y luego venimos atrás los profesionales de la salud mental, que recogemos las consecuencias".

"Es decir, los pacientes llegan a los consultorios y uno aprende que mucha gente llega porque el vínculo que desarrollan con las redes sociales, con las apuestas, empiezan a llegar chicos con problemas en su salud mental".

"De tal manera que es la conjunción de muchos factores. Por supuesto, las billeteras virtuales porque hay más celulares que personas. Los chicos tienen celulares desde los 6 años. Hay una industria tecnológica que ha aprendido muy bien la manera de intervenir en el cerebro humano para engancharlos, para lograr que cada vez estemos más tiempo con pantallas", agregó.

Imaginando el universo de las apuestas online, consideró que "es un mundo que se divide entre las apuestas legales y las apuestas ilegales. Las legales son empresas en donde en 20 de 24 provincias de Argentina el juego está regulado, pero incluso en las casas de apuestas legales muchos chicos a través de la tarjeta de crédito, a través de sortear algunas barreras no tan difíciles de sortear los chicos terminan jugando en casas de apuestas legales. Pero también la accesibilidad, todo lo que es mundo ilegal de apuestas directamente, ahí no hay ningún control".

"Uno puede estar apostando por servicio de mensajería, de WhatsApp, en dos minutos, entonces la accesibilidad es muy importante. Luego uno no va al casino, acá uno tiene todos los juegos en dos clics, es decir, los chicos apuestan en el colegio, en clase, en el recreo.

" La accesibilidad, la falta de controles y la publicidad y la experiencia del juego, el no manejo de dinero real, el manejo de dinero real es siempre un límite y una barrera. No por algo cuando se entra a un casino dan fichas, cuando uno está invirtiendo dinero, eso genera una fricción porque cognitivamente cuando tenemos el dinero en la mano y apostamos, de alguna manera neuropsicológicamente sentimos ese dolor, cuando eso se intercambió en fichas el dolor es menor y cuando pasamos a una pantalla el dolor a un menor", expresó.

Y añadió: "Luego la experiencia, son interfaces atractivas, rápidas, novedosas, uno puede pasar de una apuesta a una ruleta, a cofre, cartas. Es un producto muy atractivo. La mayoría que ha llegado a consultorio mental, algo llamativo, el motivo de consulta suele ser por deuda económica"

"No son chicos que llegan angustiados, preocupados, llegan porque deben dinero, en muchos casos es a través de la tarjeta de crédito y a través de billeteras virtuales y en general en sitios de apuestas no reglamentadas".

"Hay varios proyectos legislativos, hay cierto consenso y uno de los puntos de alguno de esos proyectos tiene que ver con reglamentar el tema de la publicidad.

Los influencers han sido muy importantes en esto, porque muchos que recibieron dinero para poder publicitar los productos de las apuestas online hicieron que muchos otros lo hicieran. El tema de la publicidad es un tema central, la campaña publicitaria ha sido enormemente agresiva para instalar el producto", amplió.

La política está proponiendo algunos proyectos de ley: "Los profesionales de salud mental estamos tratando de adaptar nuestro conocimiento. Creo que hay algo positivo con las apuestas online y es que estamos empezando a problematizar nuestra relación con la tecnología, entendiendo que las industrias tecnológicas están produciendo productos que son fascinantes, pero que tienen efectos adversos".

"Que no el combo no es completo, realmente puede afectar, pueden enfermar y tenemos que defendernos porque hasta hace poco tiempo todo producto tecnológico lo vivíamos con felicidad, con ingenuidad, las apuestas online nos están marcando algo importante, no había chicos de 14 años adictos a las apuestas. Este es un producto de un experimento social de las industrias tecnológicas".