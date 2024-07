Aprobado o desaprobado... El ánimo social tras el primer semestre de Milei

Facundo Londero, analista de la consultora Zuban Córdoba, explicó en diálogo con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), los datos que arrojó la encuesta sobre acompañamiento y desaprobación social.

"Estamos viendo desde hace varios meses que surge, crece esa grieta, que venimos planteando y viendo durante años. Kirchnerismo, macrismo, ahora han creado la grieta del mileismo, porque tanto su gestión, sus aliados, todos tienen una condición impositiva con base en esta polarización que acompaña, pero, por otro lado, tiene una tasación muy negativa de la gente que opina favorablemente de la oposición y de Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof; por lo tanto, esta nueva grieta que se ve respecto al mileismo ha generado esta nueva faceta de polarización".

"Y ante este panorama, vemos datos muy importantes, donde la figura del presidente la vemos con un 43% de imagen positiva, similar a los meses anteriores, principalmente con el arrastre del problema principal como la economía, ya no la inflación como problema principal, sino el poder adquisitivo, y, por otro lado, la figura de Victoria Villarruel que tiene más imagen positiva que el presidente, con 48% de aceptación y 49 por ciento de percepción negativa, siendo una figura fuerte dentro del gobierno. En estas semanas, donde se suscitaron muchas rispideces con el dúo Karina y Javier Milei, veremos cómo se resuelve esta interna que ya se empezó a acrecentar dentro del gobierno nacional", explicó el analista.

Grieta interna y gobernabilidad

Londero respondió: "Totalmente, además, es un gobierno que le ha costado mucho la gobernabilidad y tratar propuestas en el Poder Legislativo; hace un mes pudo sacar su primera ley fuerte dentro del Senado y en la Cámara de Diputados. La gobernabilidad, principalmente, está trazada pensando en estas rispideces, también pensando en cómo se va a articular Juntos por el Cambio, principalmente el PRO, tanto este año con sus alianzas de los gobernadores que posee, como también el año que viene, pensando en el año legislativo, ya que veremos si la fuerza liberal va 100% pura, sin casta o con una alianza con el PRO".

"También, en esta alianza qué sucede con Juntos por el Cambio, con los gobernadores, el radicalismo y todos esos actores que están dentro de esa coalición que debe denominarse como una oposición más dialoguista, existe una fractura de Juntos por el Cambio y con un acercamiento con el gobierno, veremos qué sucede".

Las preocupaciones principales de la gente

"El principal problema que venimos viendo en los últimos 7, 8 años era la inflación, a partir del mes pasado ya la inflación no es el principal problema, si no es el poder adquisitivo. El sueldo de las familias. Y un problema que empieza a emerger es el trabajo. El miedo a perder el empleo, como también el desempleo alarmante que viene aumentando". Dijo el entrevistado.

Al 66% estaría aumentando la pobreza, junto al odio y la intolerancia ¿Es así?

"Exacto, es producto de esta situación económica, esta crisis. La gente está viendo el aumento de la pobreza y, por otro lado, por el aumento de la pobreza se ha generado en la sociedad una efervescencia, un enojo no solo con los políticos, sino con todos, se ve un clima de inestabilidad, de tensión, que también es producido en las redes sociales, principalmente con los trolls y con situaciones que puede causar cierta alarma en cómo se manejan los trolls y las fake news. Este aspecto genera un clima de inestabilidad y que es a donde apuntábamos con este nuevo lenguaje más de odio, de discurso violento, de atacar al otro y que es muy preocupante como ha crecido en estos últimos meses".

Desde la mesa: "Para las próximas elecciones, casi la mitad de la sociedad estaría de acuerdo en una unión de la oposición a la francesa para enfrentar al gobierno" ¿Cómo es eso?

"Sería una coalición amplia, y se puede hacer una lectura en esto, dado que hay una gran desaprobación sobre la gestión. Un 52, 53% desaprueba la gestión del gobierno, y en esto busca un nuevo parámetro, un nuevo dirigente político, un frente social para poder apoyar en las elecciones legislativas, pero al ver los oferentes nacionales que hay de la oposición muchos no terminan de encauzar su voto y, también, viendo que existe una oposición tan heterogénea, tan fragmentada, dividida, ya sea entre las peleas del peronismo, kirchnerismo, las divisiones entre gobernadores opositores al gobierno nacional, como diferentes referentes, es una oposición muy heterogénea y muy disímil con lo que busca la sociedad que es unión y consenso para ver si se puede generar un frente amplio para enfrentarse en elecciones legislativas que se verán el año que viene", manifestó Londero.

"Es una expresión de deseo de la gente, porque si vemos la imagen de los opositores el más fuerte es Axel Kicillof que tiene 42% de imagen positiva, el 56 por ciento es negativa, o Leandro Santoro que tiene 50% de imagen positiva, pero es solamente un referente que nunca tuvo poder ejecutivo y que está dentro de este marco de opositor de sector medio, pero no tiene un gran conocimiento desde el interior del país".

La actualidad del radicalismo

"Ahí creo que se convergen dos fuentes, está el radicalismo dialoguista que está más cerca del gobierno nacional y otro es el radicalismo de base que está en contra de la ideología o de lo que ha llevado el gobierno nacional. Incluso, el radicalismo ha salido a repudiar algunos dichos de Milei, creo que como fuerza va a tener una gran encrucijada para el año que viene en ver cómo se acomoda electoralmente en una interna, ya sea como partido individual o dentro de una coalición y, también, ver internamente si van todos juntos o existe otra ruptura dentro del mismo partido".

"Vemos al radicalismo con gobernadores como Pullaro que se pueden acercar al gobierno de Milei, pero tienen dentro del territorio una forma de no llevar todos los dichos o todas las acciones del gobierno nacional a su provincia o, incluso, gobernadores aliados al oficialismo como Frigerio que se acerca, pero dentro del territorio tiene otra forma de generar política para principalmente prevalecer su núcleo duro, de Juntos por el Cambio, y en esto de los fondos y de las políticas del gobierno nacional siguen respondiendo y, por otro lado, no caer en esta imagen negativa, esta ola negativa que pueda tener el presidente a futuro si la economía no prospera en los próximos meses", culminó Facundo Londero.

Producción Periodística: Enrique Villalobo - Daniel Gallardo - José Urrutia