Alerta por ola de frío polar en varias localidades argentinas: cuáles son

A pocos días de la llegada del invierno, el frío se hace sentir en varias provincias de Argentina, por lo que para este fin de semana extralargo en el país, las bajas temperaturas predominarán y en varias localidades se registrarán temperaturas bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecerán con neblinas matinales. A lo largo del día, el cielo estará parcialmente nublado, aunque también se esperan intervalos de nubes más densas.

Los vientos soplarán inicialmente desde el sudoeste, pero luego rotarán hacia el sur. En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 6° C y una máxima de 14° C.

En cuanto al día del Padre, que se celebra este domingo, el pronóstico indica que comenzará con un cielo despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, pasando de algo nublado a mayormente nublado. Los vientos vendrán desde el sudoeste, pero luego cambiarán de dirección hacia el noreste y, finalmente, serán variables. Las temperaturas oscilarán entre los 4° C de mínima y los 13° C de máxima.

Para el lunes, se prevé un cielo nublado en la región, con vientos provenientes del noreste. Las temperaturas serán más templadas, con una mínima de 9° C y una máxima de 15° C.

Recuerda que estos pronósticos están sujetos a posibles cambios, por lo que es importante estar atento a las actualizaciones del SMN para obtener la información más precisa y actualizada sobre el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Mendoza

Según indica el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza, se espera que haya descenso de temperatura.

Este sábado el cielo estará cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. Se espera una máxima de 12º C y la mínima será de 3º C.

Para el domingo, las condiciones se repiten, por lo que permanecerá nublado y se podrán percibir vientos moderados del noreste. La máxima, llegue a los 14º C y la mínima se posicionaría en los 4º C.

Ya para el lunes, la jornada se presentará mayormente nublado y frío debido al ingreso de vientos moderados del sur. La máxima llegaría a los 11º C y la mínima no superará los 0º C.

Para el martes, último día del fin de semana extralargo, habrá un marcado descenso de la temperatura. El cielo estará mayormente nublado y frío. La máxima llegaría a los 9º C y la mínima de 2º C.

Alertas por frío polar

San Luis, oeste de Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca y norte de Salta son las provincias afectadas por la ola polar que se mantendrán en alerta amarilla, según el SMN.

Las temperaturas mínimas en estas zonas se ubicarán en los 2° bajo cero, según anuncia el organismo oficial, pero la sensación térmica puede ser más baja todavía.

Significado de las alertas del SMN por frío polar