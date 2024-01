Alerta meteorológica: siete provincias afectadas por posible caída de granizo

El temporal que se cierne sobre gran parte del territorio nacional sigue dando que hablar, al tiempo que complica la vida de los ciudadanos. Esta vez son siete las provincias que se verían complicadas por tormentas fuertes, que podrían incluir la caída de granizo de grandes proporciones.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó para la jornada del martes 9 de enero una alerta amarilla para el noroeste de Córdoba, sur de La Rioja, sur de Catamarca, todo Tucumán, centro y norte de Santa Fe, todo Corrientes, y el sur y centro de la provincia de Misiones.

En esta zona se prevé que "el área esté afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y abundante agua en períodos cortos".

En este sector, indica el organismo, se estiman valores de precipitación entre 40 y 60 mm, mientras que en el resto de las zonas afectadas se podrían detectar entre 30 y 50 mm, que podrían verse superados de manera puntual.

Alerta naranja en Corrientes

La alerta de más gravedad, luego de la amarilla, es la naranja. En este caso afectaría a casi todo Corrientes, menos la zona norte. En este caso conviene tomar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades oficiales.

Este sector del territorio correntino se podría ver afectado por "tormentas, algunas localmente fuertes. Pueden estar acompañadas de ráfagas fuertes, actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, en períodos cortos".

Aquí se esperan valores de precipitación entre 50 y 70 mm, y esa alerta naranja se da por las "lluvias acumuladas en las últimas horas", según asegura el SMN.

Recomendaciones del SMN ante tormentas

Alerta amarilla

-No sacar la basura. Evitar objetos que impidan que el agua escurra

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

-No permanecer en playas, ríos, lagos, lagunas o piletas

-Prestar atención a la posible caída de granizo

-Tener siempre lista una mochila de emergencia

Alerta naranja

-Permanecer en construcciones cerradas

-Mantenerse alejado de artefactos eléctricos

-Si se viaja, permanecer en los vehículos

-Evitar circular por calles inundadas

-Si hay riesgo de que el agua entre en casa, cortar la electricidad

-Estar atentos a las indicaciones de los organismos oficiales.