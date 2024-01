Lunes: alerta amarilla por tormentas y calor extremo en 7 provincias

No sorprende que con el verano del hemisferio sur vuelvan las temperaturas altas para gran parte del continente, pero las advertencias en días puntuales no dejan de estar presentes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes una serie de advertencias para hacerle frente al calor, pero al mismo tiempo lanzó alerta amarilla por los altos registros que podrían afectar a la zona norte del país, como así también tormentas en la zona central.

De esta manera, son siete las provincias que esperan un calor extremo: Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Por el lado de las tormentas, la advertencia rige para el centro y este de La Pampa, gran parte de Entre Ríos y Corrientes, norte de Santa Fe y Córdoba, casi la totalidad de Tucumán, y algunas localidades de la provincia de Catamarca.

Advertencia por calor extremo

La alerta de nivel amarillo por calor extremo establece un efecto de leve a moderado en la salud, de acuerdo con el sistema del SMN. En este caso, las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

Ante esto, el organismo recomienda:

-Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

-Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

-Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

-Evitar comidas muy abundantes.

-Ingerir verduras y frutas.

-Reducir la actividad física.

-Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

-Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

-Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Advertencias por tormentas

Además del calor extremo para el norte argentino, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas. Algunas de ellas pueden ser localmente fuertes, y estarán acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se estiman, además, valores de precipitación entre 20 y 50 mm.

Las recomendaciones para estos fenómenos atmosféricos son los siguientes:

-No sacar la basura

-Retirar objetos que impidan que el agua escurra

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

-No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas

-Prestar atención a la posible caída de granizo