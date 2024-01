Alerta meteorológica: seis provincias con peligro de fuertes tormentas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir dos alertas por fenómenos meteorológicos en gran parte del país. Las advertencias, amarilla y naranja, son por tormentas fuertes que podrían incluir ráfagas violentas de viento, e incluso caída de granizo.

La alerta amarilla cubre el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el este de Río Negro, parte de la costa de Chubut, centro y sur de San Luis, y todo Mendoza (a excepción de la Cordillera).

Por otro lado, la advertencia naranja está apuntada a la zona sur de la provincia de Buenos Aires, sur de La Pampa y la parte este de la provincia de Río Negro.

Alerta amarilla y recomendaciones

El Servicio Meteorológico indicó que el área de alerta amarilla "se verá afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se esperan ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída en cortos períodos, con una acumulación estimada entre 15 y 40 mm".

Las recomendaciones del organismo incluyen

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

-No permanecer en playas, ríos, lagos o piletas

-Prestar atención a la posible caída de granizo

-Tener lista una mochila de emergencia con linterna, documentos, teléfono y radio

Alerta naranja y recomendaciones

En el caso de la alerta naranja, el SMN informó que "el área se verá afectada por tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Se espera también abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, y caída de granizo. La precipitación acumulada podría variar entre 20 y 50 mm.

-Permanecer en construcciones cerradas

-Alejarse de artefactos eléctricos

-Evitar el uso de teléfono con cable

-En el caso de estar viajando, permanecer en el vehículo

-Evitar circular por calles inundadas o afectadas

-En caso de riesgo de ingreso de agua, cortar el suministro eléctrico

-Estar atento a las indicaciones de los organismos de emergencias locales

-Tener preparada una mochila con linterna, radio, documentos y teléfono