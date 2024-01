Alerta: el SMN pronostica lluvia, granizo y calor extremo para gran parte del país

La primera semana del año comenzó con complicaciones en lo meteorológico. Para este miércoles 3 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranja, tanto para indicar tormentas severas como así también temperaturas extremas en varias provincias.

Gran parte del territorio nacional se verá afectado en la jornada por estos fenómenos meteorológicos. Asimismo, como es usual, el organismo emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta para cada caso en particular.

Alerta por tormentas

Una alerta amarilla se espera para este miércoles en el sur de Jujuy, Salta (menos la parte cordillerana), Tucumán, San Luis (menos el norte), Mendoza (menos la Cordillera), sureste de La Pampa, este de Neuquén y todo Río Negro (a excepción de la zona de la Cordillera).

La alerta naranja, en este caso, se ubica en el sureste de la provincia de Río Negro. En este caso se habla de caída de agua, granizo y fuertes ráfagas de viento. Para estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta por calor extremo

El SMN publicó advertencias por temperaturas extremas para siete provincias. En este caso, la alerta amarilla rige para el centro de Córdoba, suroeste de la provincia de Buenos Aires, todo Río Negro (menos la Cordillera), oeste de La Pampa, este de Mendoza, este de Neuquén, y la zona cordillerana de Chubut. En este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

La alerta naranja por calor extremo incluye las zonas de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Recomendaciones del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emite regularmente ciertos consejos a tener en cuenta para cada situación.

Para las tormentas

-No sacar la basura

-Retirar objetos que impidan que escurra el agua

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

-No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Permanecer en construcciones cerradas

-Evitar circular por calles inundadas

-Si hay riesgo de que entre el agua en las casas, cortar el suministro eléctrico

Para el calor extremo

-Aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed

-No exponerse al sol en exceso

-Prestar atención a personas mayores y bebés

-Evitar bebidas con cafeína, con alcohol, o con mucha azúcar

-Evitar comidas abundantes

-Reducir la actividad física

-Usar ropa ligera

-Permanecer en espacios ventilados